Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:12

ceba написав: 19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались. Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.

в отличии от тебя, я сюда ничего не приплетаю.то что это клоуны, возможно ты и прав.неужели ты думаешь, что именно клоуны решают что то?а может всё же кукловоды, которые ими руководят(манипулируют).к тому же,я тебе могу накидать фото с парашинскими клоунами, в том числе и в крыму. в том числе и до "событий". всякие руцкие блоки и пр. маргиналов.парашинские провокаторы очень мастаки в своём грязном ремесле, у себе никуя делать не хотят, тока и шарят по всему миру, ищут - где б ишо нагадить.примеры надо приводить?в принципе, мне покуй на тот крым.захожу сюда ради интереса, видя "Сейчас обсуждается".а вот шо тебе(и подобным) неймётся, для меня давно загадка.сидел бы да наслаждался себе да с другими скрепниками всеми прелестями.мазохист шоле.... или думаеш кого переманить?