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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:08

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:
ceba писал(а):
В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.

отличная, пацанская логика.
как грится - без лоха и жизнь плоха. :mrgreen:
вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-х.Зображення


такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше.
можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести. :mrgreen:
уровень ....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:12

  ceba написав:19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.

в отличии от тебя, я сюда ничего не приплетаю.
то что это клоуны, возможно ты и прав.
неужели ты думаешь, что именно клоуны решают что то?
а может всё же кукловоды, которые ими руководят(манипулируют).
к тому же,я тебе могу накидать фото с парашинскими клоунами, в том числе и в крыму. в том числе и до "событий". всякие руцкие блоки и пр. маргиналов.
парашинские провокаторы очень мастаки в своём грязном ремесле, у себе никуя делать не хотят, тока и шарят по всему миру, ищут - где б ишо нагадить.
примеры надо приводить?

в принципе, мне покуй на тот крым.
захожу сюда ради интереса, видя "Сейчас обсуждается".
а вот шо тебе(и подобным) неймётся, для меня давно загадка.
сидел бы да наслаждался себе да с другими скрепниками всеми прелестями.
мазохист шоле.... или думаеш кого переманить? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:06

  ceba написав:Крым мой...
А где находятся могилы ваших дедов?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07

  vladvlas написав:
  ceba написав:Крым мой...
А где находятся могилы ваших дедов?
Один похоронен в Германии на Одере г. Оппельн (сейчас Ополе Польша) погиб в феврале 1945. Второй погиб в марте 1944 в с.Красная поляна под Кривым Рогом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:05

  ceba написав:
  vladvlas написав:
  ceba написав:Крым мой...
А где находятся могилы ваших дедов?
Один похоронен в Германии на Одере г. Оппельн (сейчас Ополе Польша) погиб в феврале 1945. Второй погиб в марте 1944 в с.Красная поляна под Кривым Рогом.
Хорошая легенда. А как тогда ваши предки-родственники в Крыму оказались?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:34

Инновации так и прут:
Россия попросила у США денег на лунный проект - СМИ
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:43

"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.

Это не более, чем очередной прожект. Чтобы доставить на орбиту Луны станцию, пригодную для обитания хотя бы 2-х человек, нужен носитель, способный вывести на околоземную орбиту минимум 130 т полезного груза. Т.е. восстановить либо Сатурн-5 либо Энергию (и начать производство двигателей с тягой 800 т +). Ни то ни другое (особенно первое) пока не выглядит реалистичным, по крайней мере, ни каких сообщений о чем-то подобном нигде не публиковалось.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:43

  Подолянин написав:Инновации так и прут:
Россия попросила у США денег на лунный проект - СМИ
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.


Все в лучших традициях 90-х. Тогда США финансировали разработки того самого РД-180 (которым так кичатся некоторые россияне) и модуля МКС.

Но быстрый разворот мне нравится - вначале пальцы веером и рассказы про батут, а сейчас традиционное "дяденька, дай денег".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:35

  Sommer написав:
  Подолянин написав:Инновации так и прут:
Россия попросила у США денег на лунный проект - СМИ
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.


Все в лучших традициях 90-х. Тогда США финансировали разработки того самого РД-180 (которым так кичатся некоторые россияне) и модуля МКС.

Но быстрый разворот мне нравится - вначале пальцы веером и рассказы про батут, а сейчас традиционное "дяденька, дай денег".
Никакого быстрого разворота нет. Финансирование проекта и "дяденька дай денег" это разные понятия. Хотя украинский обыватель не видит в этом разницы,особенно если такие новости связаны с РФ. Lunar Orbital Platform – Gateway это проект программы NASA марта 2017. Естественно, откуда у привлекаемого американцами к проекту Роскосмоса, могут быть в бюджете деньги на такое мероприятие. Договор между NASA и Роскосмосом пока прорабатывается на государственном уровне и если это будет выгодно , деньги обязательно выделят Роскосмосу из бюджета РФ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:57

  ceba написав:
Никакого быстрого разворота нет. Финансирование проекта и "дяденька дай денег" это разные понятия. Хотя украинский обыватель не видит в этом разницы,особенно если такие новости связаны с РФ. Lunar Orbital Platform – Gateway это проект программы NASA марта 2017. Естественно, откуда у привлекаемого американцами к проекту Роскосмоса, могут быть в бюджете деньги на такое мероприятие. Договор между NASA и Роскосмосом пока прорабатывается на государственном уровне и если это будет выгодно , деньги обязательно выделят Роскосмосу из бюджета РФ.[/quote]
мелко....
вот, он, размах
Администрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу мест для стирки и полоскания белья. Начальная цена контракта - 210 000 рублей.

Обустроить полоскалки планируется на реке Сухоне. Места для стирки и полоскания белья будут размещены в Дымково, в районе железобетонного спуска к реке, между улицами Энгельса и Васендина в районе спуска к реке, на улице Щелкунова в районе спуска к реке и в Коромыслово, в районе спуска к реке.


https://newsvo.ru/news/113709
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