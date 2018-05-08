В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba писал(а): В таком географическом деле нет воров - есть ротозеи.
отличная, пацанская логика. как грится - без лоха и жизнь плоха. вполне в духе совр. рос. политики. в том числе и внутренней.
Изменения на политической карте Украины и весь тот бардак который сопровождает страну это как раз заслуга украинской политики, внешней и внутренней ,находящейся под всесторонним влиянием Запада. С этого начиналось в 90-х.
такой куйни, шо ты постишь, в тырнете - мульён и больше. можно сюда ишо про дамбаских рабов и кусок дамбаской земли приплести. уровень ....
ceba написав:19yuriy91 Ты можешь приплетать ,что хочешь и кого хочешь. Решению проблемы в твою пользу это не поможет. Геройских клоунов с приведенного мной фото я лично видел в Севастополе на пр. Нахимова в 92 году, они если не изменяет мне память еще тогда ж.д. пути перекрывали вот и доперекрывались.
в отличии от тебя, я сюда ничего не приплетаю. то что это клоуны, возможно ты и прав. неужели ты думаешь, что именно клоуны решают что то? а может всё же кукловоды, которые ими руководят(манипулируют). к тому же,я тебе могу накидать фото с парашинскими клоунами, в том числе и в крыму. в том числе и до "событий". всякие руцкие блоки и пр. маргиналов. парашинские провокаторы очень мастаки в своём грязном ремесле, у себе никуя делать не хотят, тока и шарят по всему миру, ищут - где б ишо нагадить. примеры надо приводить?
в принципе, мне покуй на тот крым. захожу сюда ради интереса, видя "Сейчас обсуждается". а вот шо тебе(и подобным) неймётся, для меня давно загадка. сидел бы да наслаждался себе да с другими скрепниками всеми прелестями. мазохист шоле.... или думаеш кого переманить?
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.
Это не более, чем очередной прожект. Чтобы доставить на орбиту Луны станцию, пригодную для обитания хотя бы 2-х человек, нужен носитель, способный вывести на околоземную орбиту минимум 130 т полезного груза. Т.е. восстановить либо Сатурн-5 либо Энергию (и начать производство двигателей с тягой 800 т +). Ни то ни другое (особенно первое) пока не выглядит реалистичным, по крайней мере, ни каких сообщений о чем-то подобном нигде не публиковалось.
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.
Все в лучших традициях 90-х. Тогда США финансировали разработки того самого РД-180 (которым так кичатся некоторые россияне) и модуля МКС.
Но быстрый разворот мне нравится - вначале пальцы веером и рассказы про батут, а сейчас традиционное "дяденька, дай денег".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.
Все в лучших традициях 90-х. Тогда США финансировали разработки того самого РД-180 (которым так кичатся некоторые россияне) и модуля МКС.
Но быстрый разворот мне нравится - вначале пальцы веером и рассказы про батут, а сейчас традиционное "дяденька, дай денег".
Никакого быстрого разворота нет. Финансирование проекта и "дяденька дай денег" это разные понятия. Хотя украинский обыватель не видит в этом разницы,особенно если такие новости связаны с РФ. Lunar Orbital Platform – Gateway это проект программы NASA марта 2017. Естественно, откуда у привлекаемого американцами к проекту Роскосмоса, могут быть в бюджете деньги на такое мероприятие. Договор между NASA и Роскосмосом пока прорабатывается на государственном уровне и если это будет выгодно , деньги обязательно выделят Роскосмосу из бюджета РФ.
Никакого быстрого разворота нет. Финансирование проекта и "дяденька дай денег" это разные понятия. Хотя украинский обыватель не видит в этом разницы,особенно если такие новости связаны с РФ. Lunar Orbital Platform – Gateway это проект программы NASA марта 2017. Естественно, откуда у привлекаемого американцами к проекту Роскосмоса, могут быть в бюджете деньги на такое мероприятие. Договор между NASA и Роскосмосом пока прорабатывается на государственном уровне и если это будет выгодно , деньги обязательно выделят Роскосмосу из бюджета РФ.[/quote] мелко.... вот, он, размах
Администрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу мест для стирки и полоскания белья. Начальная цена контракта - 210 000 рублей.
Обустроить полоскалки планируется на реке Сухоне. Места для стирки и полоскания белья будут размещены в Дымково, в районе железобетонного спуска к реке, между улицами Энгельса и Васендина в районе спуска к реке, на улице Щелкунова в районе спуска к реке и в Коромыслово, в районе спуска к реке.