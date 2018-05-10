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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:03
19yuriy91 Тебе только и остается смаковать курьезные новости из РФ, ведь в европейской Украине все прекрасно.
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33
по крайней мере такой и много подобной куйни нет.
такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность.
а что твориться за уралом .....
по высказываниям очевидцев - 18-й век.
вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа.
таковы беспристрастные реалии.
а в Украине - далеко не всё прекрасно.
но это другая история и тема ветки.
как то так
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