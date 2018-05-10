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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33
ceba написав:19yuriy91
Тебе только и остается смаковать курьезные новости из РФ, ведь в европейской Украине все прекрасно.
по крайней мере такой и много подобной куйни нет.
такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность.
а что твориться за уралом .....
по высказываниям очевидцев - 18-й век.
вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа.
таковы беспристрастные реалии.
а в Украине - далеко не всё прекрасно.
но это другая история и тема ветки.
как то так
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:07
19yuriy91 написав:
по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать.
А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли.
Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:29
freeze написав: 19yuriy91 написав:
по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать.
А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли.
Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом.
точно такие же, как и отсутствие газификации в 100км от белокаменной. в стране, строящей кучу газопроводов, что бы торговать им.
а это европейская часть, за Уралом мрачнее.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:55
19yuriy91 написав:
традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом
Да это есть, посмотрел в этом городишке - 30 тысяч населения - и часть частного сектора без водопровода. Там одни старики уже живут. Вероятно подождут еще несколько лет, и проблема с водопроводом сама уйдет за ненадобностью. Звучит цинично, но капитализм жестокая штука.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:13
freeze написав: 19yuriy91 написав:
по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать.
А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли.
Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
Может и комично,только эту новость подают именно в гротесковом стиле. На самом деле места для полоскания хотят оборудовать не в городе, а в нескольких селах расположенных на реке,по видимому не вписавшихся в рыночные отношения.
К слову,мне жителю большого города и самому не раз приходилось пользоваться природным водоемом для постирочно-помывочных работ,в некоторых случаях это очень удобно, например стирка ковра.
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ceba
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