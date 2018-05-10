Додано: Нед 13 тра, 2018 15:21

slavek написав: А почему двоюродная сестра в 180км от Москвы, в Калуге жалуется на постоянный рост цен и плохое качество продуктов?

Зажрались, в Украине не были?( боятся ехать) А почему двоюродная сестра в 180км от Москвы, в Калуге жалуется на постоянный рост цен и плохое качество продуктов?Зажрались, в Украине не были?( боятся ехать)

У каждого свое мнение, она не видит реально как мы тут живем с постоянным ростом цен и какое качеств продуктов у нас, вот вчера читал, что пенсионерка которая обратилась к Медведеву по поводу маленькой пенсии и он ей ответил - "денег нет но Вы держитесь", ее сейчас разыскали журналисты и она жалуется, что мол при Украине было лучше гривна была покрепче, так она не знает что гривна с тех пор в три раза упала, а цены в Украине выросли в разы, а на коммуналку в частности газ в десять раз.Каждый смотрит со своей колокольни и исходя из своего жизненного опыта, я смотрю со своего как человек живший в РФ и периодически бывающий там сейчас, мне есть с чем сравнивать на основании своего опыта, а не чужого или пропагинсткой мишуры.P.S. а всем кто хочет увидеть 18 век, то ему достаточно приехать полечиться у нас в Одессе в Еврейской больнице или в своем городе в психбольницу приехать и посмотреть как там содержат пациентов, думаю по всей Украине ситуация в психбольницах примерно одинаковая, я как то попал туда с волонтерами, оказывали помощь, так без слез невозможно смотреть как наше родное Украинское государство содержит и лечит этих больных, мне кажется так содержат и лечат только зэков в тюрьмах, но к счастью мне сравнивать не с чем, в тюрьме я не разу не был и надеюсь не придется.