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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33
ceba написав:19yuriy91
Тебе только и остается смаковать курьезные новости из РФ, ведь в европейской Украине все прекрасно.
по крайней мере такой и много подобной куйни нет.
такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность.
а что твориться за уралом .....
по высказываниям очевидцев - 18-й век.
вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа.
таковы беспристрастные реалии.
а в Украине - далеко не всё прекрасно.
но это другая история и тема ветки.
как то так
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:07
19yuriy91 написав:
по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать.
А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли.
Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:29
freeze написав: 19yuriy91 написав:
по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать.
А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли.
Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом.
точно такие же, как и отсутствие газификации в 100км от белокаменной. в стране, строящей кучу газопроводов, что бы торговать им.
а это европейская часть, за Уралом мрачнее.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:55
19yuriy91 написав:
традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом
Да это есть, посмотрел в этом городишке - 30 тысяч населения - и часть частного сектора без водопровода. Там одни старики уже живут. Вероятно подождут еще несколько лет, и проблема с водопроводом сама уйдет за ненадобностью. Звучит цинично, но капитализм жестокая штука.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 14:57
19yuriy91 написав:апо крайней мере такой и много подобной куйни нет.
такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность.
что твориться за уралом .....
по высказываниям очевидцев - 18-й век.
вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа.
таковы беспристрастные реалии.
а в Украине - далеко не всё прекрасно.
но это другая история и тема ветки.
как то так
Как человек проживший в Российской глубинке пять лет с 2004-2009 г. и именно на Урале и за Уралом в основном и периодически бываю в РФ по делам и сейчас, смело утверждаю из своего личного опыта, что Вы постите полную куйню
И да в РФ не все прекрасно, но Украине если не считать Киева на мое мнение далеко до среднего уровня жизни Российско глубинки которой вы считает зауралье как по покупательной способности так и по качеству жизни в частности медицина и образование. Да им не повезло с погодой, холодно зимой, но я лично теплей одевался + климат у них суше и не такой ветреный поэтому холод не так чувствуется, лично я никакого дискомфорта от холода не получал, так как у нас я одевался при ноль минус пять, у них я ходил при -15 и никакого дискомфорта не ощущал, а вот у нас если бы я так оделся при морозах больше чем минус пять я мерз бы за счет ветров и более влажного воздуха, мне не пришлось покупать там новые вещи, что я тут носил при морозах больше чем минус пять меня прекрасно там грели при морозах и -20 и -30.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:10
Михалыч написав:
И да в РФ не все прекрасно, но Украине если не считать Киева на мое мнение далеко до среднего уровня жизни Российско глубинки
А почему двоюродная сестра в 180км от Москвы, в Калуге жалуется на постоянный рост цен и плохое качество продуктов?
Зажрались, в Украине не были?( боятся ехать)
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slavek
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:18
Кримський міст обійшовся недешево окупантам
Проїзд по мосту перед відкриттям
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 13 тра, 2018 15:21
slavek написав:
А почему двоюродная сестра в 180км от Москвы, в Калуге жалуется на постоянный рост цен и плохое качество продуктов?
Зажрались, в Украине не были?( боятся ехать)
У каждого свое мнение, она не видит реально как мы тут живем с постоянным ростом цен и какое качеств продуктов у нас, вот вчера читал, что пенсионерка которая обратилась к Медведеву по поводу маленькой пенсии и он ей ответил - "денег нет но Вы держитесь", ее сейчас разыскали журналисты и она жалуется, что мол при Украине было лучше гривна была покрепче, так она не знает что гривна с тех пор в три раза упала, а цены в Украине выросли в разы, а на коммуналку в частности газ в десять раз.
Каждый смотрит со своей колокольни и исходя из своего жизненного опыта, я смотрю со своего как человек живший в РФ и периодически бывающий там сейчас, мне есть с чем сравнивать на основании своего опыта, а не чужого или пропагинсткой мишуры.
P.S. а всем кто хочет увидеть 18 век, то ему достаточно приехать полечиться у нас в Одессе в Еврейской больнице или в своем городе в психбольницу приехать и посмотреть как там содержат пациентов, думаю по всей Украине ситуация в психбольницах примерно одинаковая, я как то попал туда с волонтерами, оказывали помощь, так без слез невозможно смотреть как наше родное Украинское государство содержит и лечит этих больных, мне кажется так содержат и лечат только зэков в тюрьмах, но к счастью мне сравнивать не с чем, в тюрьме я не разу не был и надеюсь не придется.
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