В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:19yuriy91 Тебе только и остается смаковать курьезные новости из РФ, ведь в европейской Украине все прекрасно.
по крайней мере такой и много подобной куйни нет. такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность. а что твориться за уралом ..... по высказываниям очевидцев - 18-й век. вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа. таковы беспристрастные реалии. а в Украине - далеко не всё прекрасно. но это другая история и тема ветки. как то так
19yuriy91 написав:по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать. А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли. Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
19yuriy91 написав:по крайней мере такой и много подобной куйни нет
Да у нас и речек не так много, где можно полоскать белое бельё. Может истоки карпатских, но там сильно холодная вода, руки будет ломать. А так возможно какие-то региональные традиции. Вон в Средней Азии даже в очень зажиточных по украинским меркам семьях жрут плов руками и сидят на полу, но это совсем не значит, что у них нет денег на стулья и вилки. Так привыкли. Хотя выглядит полоскание горожан действительно комично, сам посмеялся )))
традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом. точно такие же, как и отсутствие газификации в 100км от белокаменной. в стране, строящей кучу газопроводов, что бы торговать им. а это европейская часть, за Уралом мрачнее.
19yuriy91 написав:традиции, видимо, таковы, что что-то не так с водопроводом
Да это есть, посмотрел в этом городишке - 30 тысяч населения - и часть частного сектора без водопровода. Там одни старики уже живут. Вероятно подождут еще несколько лет, и проблема с водопроводом сама уйдет за ненадобностью. Звучит цинично, но капитализм жестокая штука.
19yuriy91 написав:апо крайней мере такой и много подобной куйни нет. такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность. что твориться за уралом ..... по высказываниям очевидцев - 18-й век. вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа. таковы беспристрастные реалии. а в Украине - далеко не всё прекрасно. но это другая история и тема ветки. как то так
Как человек проживший в Российской глубинке пять лет с 2004-2009 г. и именно на Урале и за Уралом в основном и периодически бываю в РФ по делам и сейчас, смело утверждаю из своего личного опыта, что Вы постите полную куйню
И да в РФ не все прекрасно, но Украине если не считать Киева на мое мнение далеко до среднего уровня жизни Российско глубинки которой вы считает зауралье как по покупательной способности так и по качеству жизни в частности медицина и образование. Да им не повезло с погодой, холодно зимой, но я лично теплей одевался + климат у них суше и не такой ветреный поэтому холод не так чувствуется, лично я никакого дискомфорта от холода не получал, так как у нас я одевался при ноль минус пять, у них я ходил при -15 и никакого дискомфорта не ощущал, а вот у нас если бы я так оделся при морозах больше чем минус пять я мерз бы за счет ветров и более влажного воздуха, мне не пришлось покупать там новые вещи, что я тут носил при морозах больше чем минус пять меня прекрасно там грели при морозах и -20 и -30.
slavek написав:А почему двоюродная сестра в 180км от Москвы, в Калуге жалуется на постоянный рост цен и плохое качество продуктов? Зажрались, в Украине не были?( боятся ехать)
У каждого свое мнение, она не видит реально как мы тут живем с постоянным ростом цен и какое качеств продуктов у нас, вот вчера читал, что пенсионерка которая обратилась к Медведеву по поводу маленькой пенсии и он ей ответил - "денег нет но Вы держитесь", ее сейчас разыскали журналисты и она жалуется, что мол при Украине было лучше гривна была покрепче, так она не знает что гривна с тех пор в три раза упала, а цены в Украине выросли в разы, а на коммуналку в частности газ в десять раз. Каждый смотрит со своей колокольни и исходя из своего жизненного опыта, я смотрю со своего как человек живший в РФ и периодически бывающий там сейчас, мне есть с чем сравнивать на основании своего опыта, а не чужого или пропагинсткой мишуры.
P.S. а всем кто хочет увидеть 18 век, то ему достаточно приехать полечиться у нас в Одессе в Еврейской больнице или в своем городе в психбольницу приехать и посмотреть как там содержат пациентов, со слов волонтеров по всей Украине ситуация в психбольницах примерно одинаковая, я как то попал туда с волонтерами, оказывали помощь, так без слез невозможно смотреть как наше родное Украинское государство содержит и лечит этих больных, мне кажется так содержат и лечат только зэков в тюрьмах, но возможно я ошибаюсь к счастью мне сравнивать не с чем, в тюрьме я не разу не был и надеюсь не придется.
Ukrainian написав:Кримський міст обійшовся недешево окупантам
Так вони знатні мостобудівники:
Путепровод, который прозвали "мостом глупости", находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге очередная Газель не смогла преодолеть путепровод, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет", и который известен как "мост глупости". Как отмечается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", это 148-й автомобиль, врезавшийся в этот путепровод. Судя по фотографиям, грузовик лишился кузова. https://korrespondent.net/world/russia/ ... yu-zhertvu
Михалыч написав:У каждого свое мнение, она не видит реально как мы тут живем с постоянным ростом цен и какое качеств продуктов у нас,
Если правильно выбирать не скупаясь тупо в супермаркетах,то пока качество продуктов в Киеве отличное при относительной дешевизне.
Михалыч написав: P.S. а всем кто хочет увидеть 18 век, то ему достаточно приехать полечиться у нас в Одессе в Еврейской больнице или в своем городе в психбольницу приехать и посмотреть как там содержат пациентов, со слов волонтеров по всей Украине ситуация в психбольницах примерно одинаковая, я как то попал туда с волонтерами, оказывали помощь, так без слез невозможно смотреть как наше родное Украинское государство содержит и лечит этих больных, мне кажется так содержат и лечат только зэков в тюрьмах, но возможно я ошибаюсь к счастью мне сравнивать не с чем, в тюрьме я не разу не был и надеюсь не придется.
Странно. А мой живущий уже 8 лет в Израиле сын не хочет везти летом внучку даже на 3 недели потому, что в нашем дворе ( Нижний Печерск, Киев) свободно ходит недавно выпущенный из дурки его ровесник зарубивший топором свою мать.