В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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19yuriy91 написав:апо крайней мере такой и много подобной куйни нет. такова мрачная картина расейской глубинки, а в глубинки этой живёт ну очень много расиянтов. и это не выдуманные истории, а суровая действительность. что твориться за уралом ..... по высказываниям очевидцев - 18-й век. вот и имеется, с одной стороны - претензии место в мировой элите, а с другой - дичайшая опа. таковы беспристрастные реалии. а в Украине - далеко не всё прекрасно. но это другая история и тема ветки. как то так
Как человек проживший в Российской глубинке пять лет с 2004-2009 г. и именно на Урале и за Уралом в основном и периодически бываю в РФ по делам и сейчас, смело утверждаю из своего личного опыта, что Вы постите полную куйню
И да в РФ не все прекрасно, но Украине если не считать Киева на мое мнение далеко до среднего уровня жизни Российско глубинки которой вы считает зауралье как по покупательной способности так и по качеству жизни в частности медицина и образование.
в свою очередь и я обвиню Вас в написании куйни. причём ЯВНОЙ. особенно в сравнении Киева по уровню жизни с рос глубинкой. это уже явная куйня. особенно, учитывая, что глубинка бывает разная. в течении года у меня трижды гостит друг из Москвы, в этом году уже дважды. прекрасно уже осведомлён с ценами Киева и области, разъезжая по рф и имея связи по регионам и многочисленные в Москве(особенности бизнеса). приехав прошлый раз, практически сразу спросил - где тут у вас можно купить санкционки, которая(и была уничтожена в качестве закуси по приезду домой). соответственно, бывают разговоры о сравнении жизни и тд. имею много ишо знакомых в рф, да и пожил сам в Москве 6 лет и по регионам поездил. и урал и за. так шо свою куйню несите в другое место и другие уши.
19yuriy91 написав:в свою очередь и я обвиню Вас в написании куйни. причём ЯВНОЙ. особенно в сравнении Киева по уровню жизни с рос глубинкой. это уже явная куйня. особенно, учитывая, что глубинка бывает разная. в течении года у меня трижды гостит друг из Москвы, в этом году уже дважды. прекрасно уже осведомлён с ценами Киева и области, разъезжая по рф и имея связи по регионам и многочисленные в Москве(особенности бизнеса). приехав прошлый раз, практически сразу спросил - где тут у вас можно купить санкционки, которая(и была уничтожена в качестве закуси по приезду домой). соответственно, бывают разговоры о сравнении жизни и тд. имею много ишо знакомых в рф, да и пожил сам в Москве 6 лет и по регионам поездил. и урал и за. так шо свою куйню несите в другое место и другие уши.
Это Ваше субъективное мнение, а мое, что подавляющее большинство жителей Украины не может себе позволить покупать хамом и пармезан заграничный, а Ваш товарищ может себе позволить покупать санкционные в РФ хамом и пармезан, значит у него уровень жизни явно выше чем у жителя Украины тем более раз он сюда не переезжает. Вы мне напомнили пассажиров забитых поездов Львов-Москва, которые вроде как не любят многие РФ, а там работают потому, что там у них есть работа с достойной з/п по сравнению с Украиной, а в Украине они найти работу с такой з/п не могут, война войной, а кушать им хочется.
Если бы Вы ездили по РФ то не плели про уровень 18 века, да и в первом сообщение Вы почему то ссылались на мнение других, а не на свое и свой опыт, так что мне чет Вам не очень верится, что Вы бывали дальше своего мухосранска. Вспомнилось я когда работал в России и приезжал в Одессу в офис, тоже рассказывал сказки о холодрыге, расстояниях, ностальгия по Одессе, непонятных сибиряках и голодных волках бродящих зимой по городу, хотя ничего из того, что я перечислил я не ощущал, а волков видел только в зоопарке а рассказывал эти стереотипы рассказать что то надо было в офисе и главное что бы никто туда больше не ехал, мне самому там было хорошо, до офиса в Одессе пару тысяч километров, сам себе начальник, сам планирую работу, встречи и свой график......красота мне там была, может и Ваш товарищ из таких как я, зачем ему конкуренты там нужны
19yuriy91 написав:подтверждаю. из москвы одобрили качество киевских продуктов. добавив, что в москве цены за последнее время выросли, а кахчество значительно ухудшилось.
Ну не знаю, я не гурман, в маркетах покупаю в основном мясо, молочку, овощи и крупы, готовлю сам, никакого особого отличия в качестве между этими продуктами у нас и в Москве не замечал (последний раз относительно долго в Москве был в 2016 г.) ......может если кто покупает полуфабрикаты, колбасы с пармезанами и ощущает разницу в качестве продуктов, а я на простые продукты не прошедшие переработки которые я покупаю и сам дальше готовлю себе ее не ощущаю. У нас раньше еще покупал мясные и колбасные изделия Алана, но сейчас и он как по мне в качестве скурвился, так сам готовлю все за исключением тушёнки, ее дальше покупаю Алановскую не на чем мне тушенку готовить, хорошо, что тушенка не так часто нужна, там в походы ее в основном беру когда езжу в Карпаты по грибы, открыл банку в лесу, пообедал, красота
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 19:30, всього редагувалось 1 раз.
slavek написав:Странно. А мой живущий уже 8 лет в Израиле сын не хочет везти летом внучку даже на 3 недели потому, что в нашем дворе ( Нижний Печерск, Киев) свободно ходит недавно выпущенный из дурки его ровесник зарубивший топором свою мать.
Правильно делает, что не привозит, потому, что в Израиле таких людей лечат, а у нас калечат если они попадут в психбольницу, о чем я был и написал, что они бояться будут если по двору будет гулять зэк отсидевший, что не долеченный, а наоборот еще больше покалеченный нашей психиатрической медициной ...... поэтому и написал, хотите увидеть 18 век, съездите в психбольницу, посмотрите как там их содержат и лечат, причем там далеко не одни убийцы, а люди с расстройствами которые никому никакого вреда не причиняли, психически больные это не только агрессивные, маргинальные элементы и убийцы.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав: Если бы Вы ездили по РФ то не плели про уровень 18 века, да и в первом сообщение Вы почему то ссылались на мнение других, а не на свое и свой опыт, так что мне чет Вам не очень верится, что Вы бывали дальше своего мухосранска.
извините, но засуньте свои верю-неверю куда подальше. как и свой шерлокизм.прям детсад -
в первом сообщение Вы почему то ссылались на мнение других, а не на свое и свой опыт
Ukrainian написав:Согласен качество украинских продуктов особенно молочные и мясные изделия с каждым годом все хуже; молока и мяса все меньше и меньше в них. Попробуйте для сравнения Белорусские молочные и мясные продукты
Раньше в Одессе было много белорусских продуктов, та же молочка, покупал ее, а сейчас она вся в Москве, да цены выше на процентов 30 на Белорусскую молочку у них чем у нас, но не возят они к нам ее потому, что как мне говорят поставщики и не только Белорусские, но и Молдавски с которыми я в основном общаюсь, лучше работать с Россией, Россия платит, а Украина нет, зачастую в Украине в лучшем случае сети рассчитываются через пару месяцев после поставки, а в России сразу или в течение месяца но это уже долго, так что не цена даже определяющий фактор почему они предпочитаю на рынок РФ делать поставки своих товаров, а не на рынок Украины, да и у нас сейчас тоже много всякого Г появилось под видом Белорусских продуктов, так что предпочитаю сам готовить, благо люблю, умею и есть время и желание готовить.
Михалыч написав: тем более раз он сюда не переезжает.
кстати, как раз осенью планирует переезд в Киев и бизнеса соответственно. был удивлён, что на таможне в поезде было много расиянтов с видом на пмж в Украине. я не скажу, что это массово, но что есть, то есть.
Михалыч написав: тем более раз он сюда не переезжает.
кстати, как раз осенью планирует переезд в Киев и бизнеса соответственно. был удивлён, что на таможне в поезде было много расиянтов с видом на пмж в Украине. я не скажу, что это массово, но что есть, то есть.
У меня ПМЖ/резидентство в двух странах, ничего личного, только бизнес, ни в одной стране не живу больше 180 дней.....приедет к нам, посмотрит как тут вести бизнес, как налоги и их администрирование которые по моим субъективным ощущениям гораздо ниже и легче в РФ чем у нас, я наоборот собираюсь еще получить резидентство РФ, что бы платить налоги как резидент РФ, потому как они значительно ниже чем у нас и на много ниже в частности НДФЛ который я вынужден там платить как не резидент РФ. 30 % плачу как нерезидент РФ, тут 18+1,5 %, а сделаю резидентство и буду платить 13 % НДФЛ с доходов в РФ, разница по сравнению с Украиной 6,5 % этой разницы мне хватить, что бы покрыть более высокие цены на продукты.
P.S. россияне с видами на ПМЖ тут это скорей всего наши бывшие соотечественники принявшие гражданство РФ, после майдана и начала войнушки, наши погранцы начали их кошмарить, так что бы не иметь проблем с пересечением границы и поездкам к родным оставшимся тут, они делают тут ПМЖ, а живут и работают в РФ.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав:подтверждаю. из москвы одобрили качество киевских продуктов. добавив, что в москве цены за последнее время выросли, а кахчество значительно ухудшилось.
Ну не знаю, я не гурман, в маркетах покупаю в основном мясо, молочку, овощи и крупы, готовлю сам, никакого особого отличия в качестве между этими продуктами у нас и в Москве не замечал (последний раз относительно долго в Москве был в 2016 г.) ......может если кто покупает полуфабрикаты, колбасы с пармезанами и ощущает разницу в качестве продуктов, а я на простые продукты не прошедшие переработки которые я покупаю и сам дальше готовлю себе ее не ощущаю. У нас раньше еще покупал мясные и колбасные изделия Алана, но сейчас и он как по мне в качестве скурвился, так сам готовлю все за исключением тушёнки, ее дальше покупаю Алановскую не на чем мне тушенку готовить, хорошо, что тушенка не так часто нужна, там в походы ее в основном беру когда езжу в Карпаты по грибы, открыл банку в лесу, пообедал, красота
А не пробовали все ,что вы покупаете в маркете, покупать на рынке у индивидуальных производителей? Курица купленная на рынке не идет ни в какое сравнение с дохлятиной из супермаркета. Купите куриное яйцо на рынке и в магазине,попробуйте, разницу ощутите сразу.