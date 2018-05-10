Додано: Нед 13 тра, 2018 19:08

19yuriy91 написав: в свою очередь и я обвиню Вас в написании куйни. причём ЯВНОЙ.

особенно в сравнении Киева по уровню жизни с рос глубинкой. это уже явная куйня.

особенно, учитывая, что глубинка бывает разная.

в течении года у меня трижды гостит друг из Москвы, в этом году уже дважды.

прекрасно уже осведомлён с ценами Киева и области, разъезжая по рф и имея связи по регионам и многочисленные в Москве(особенности бизнеса).

приехав прошлый раз, практически сразу спросил - где тут у вас можно купить санкционки, которая(и была уничтожена в качестве закуси по приезду домой). соответственно, бывают разговоры о сравнении жизни и тд.

имею много ишо знакомых в рф, да и пожил сам в Москве 6 лет и по регионам поездил. и урал и за.

так шо свою куйню несите в другое место и другие уши. в свою очередь и я обвиню Вас в написании куйни. причём ЯВНОЙ.особенно в сравнении Киева по уровню жизни с рос глубинкой. это уже явная куйня.особенно, учитывая, что глубинка бывает разная.в течении года у меня трижды гостит друг из Москвы, в этом году уже дважды.прекрасно уже осведомлён с ценами Киева и области, разъезжая по рф и имея связи по регионам и многочисленные в Москве(особенности бизнеса).приехав прошлый раз, практически сразу спросил - где тут у вас можно купить санкционки, которая(и была уничтожена в качестве закуси по приезду домой). соответственно, бывают разговоры о сравнении жизни и тд.имею много ишо знакомых в рф, да и пожил сам в Москве 6 лет и по регионам поездил. и урал и за.так шо свою куйню несите в другое место и другие уши.

Это Ваше субъективное мнение, а мое, что подавляющее большинство жителей Украины не может себе позволить покупать хамом и пармезан заграничный, а Ваш товарищ может себе позволить покупать санкционные в РФ хамом и пармезан, значит у него уровень жизни явно выше чем у жителя Украины тем более раз он сюда не переезжает. Вы мне напомнили пассажиров забитых поездов Львов-Москва, которые вроде как не любят многие РФ, а там работают потому, что там у них есть работа с достойной з/п по сравнению с Украиной, а в Украине они найти работу с такой з/п не могут, война войной, а кушать им хочется.Если бы Вы ездили по РФ то не плели про уровень 18 века, да и в первом сообщение Вы почему то ссылались на мнение других, а не на свое и свой опыт, так что мне чет Вам не очень верится, что Вы бывали дальше своего мухосранска.Вспомнилосья когда работал в России и приезжал в Одессу в офис, тоже рассказывал сказки о холодрыге, расстояниях, ностальгия по Одессе, непонятных сибиряках и голодных волках бродящих зимой по городу, хотя ничего из того, что я перечислил я не ощущал, а волков видел только в зоопаркеа рассказывал эти стереотипырассказать что то надо было в офисе и главное что бы никто туда больше не ехал, мне самому там было хорошо, до офиса в Одессе пару тысяч километров, сам себе начальник, сам планирую работу, встречи и свой график......красота мне там была, может и Ваш товарищ из таких как я, зачем ему конкуренты там нужны