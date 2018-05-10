В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:А не пробовали все ,что вы покупаете в маркете, покупать на рынке у индивидуальных производителей? Курица купленная на рынке не идет ни в какое сравнение с дохлятиной из супермаркета. Купите куриное яйцо на рынке и в магазине,попробуйте, разницу ощутите сразу.
Для этого надо знать производителя, если такой как бывшая теща моего брата которая держала хозяйство в селе которая пришла доить корову с пустым ведром и ссаной тряпкой которую стирала раз в неделю, вымя не помыла, корове протерла только соски от гавна тряпкой, потом руки вытерла этой тряпкой, и пошла доить корову, авно все равно трясется с того не вымытого вымени в ведро, та хоть ты процеди потом то молоко, так нет же, да и курей она кормила не натур продукт, а потом все молоко и часть перегонялось сметану и в творог, и на базар, то лучше я покупать буду в магазине, пусть не такая красивая как на рынке, но здоровей буду все равно.
Она когда давала продукты, я брезговал кушать ее натурдомашнийпродукт, покупал в магазине и кушал, а ведь люди у нее на базаре покупали, тип домашний красивый и вкусный продукт.
P.S. единственное, что я покупаю на базаре это сало и фрукты в сезон, вне сезона фрукты, что на Привозе, что в магазинах одни и те же и цена та же самая, причем в крупных сетевых магазинах вне сезона можно даже купить дешевле фрукты и овощи чем на Привозе.
ceba написав:Михалыч Я вам конкретно предложил покупать кур и куриные яйца на рынке у инд. производителей и сравнить ,а вы съезжаете на частности, на немытое вымя тещиной коровы.
ОК, если о курах то я не спец и не могу отличить на рынке красивую старую курицу от молодой красивой, пару раз попадались старые куры которых приходилось варить пару часов и все равно были как резина, перестал брать на базаре кур. Яйца, соглашусь, покупать можно, но снова к сожалению желток у них зачастую как у магазинных на комбикормах. Вот сало хорошее на Привозе, я научился выбирать, а с курами как то не срослось.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 20:43, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:Михалыч Картофель на рынке все же лучше и ассортимент богаче на рынке.
Картофель в магазинах разный, да и покупаю я его не в магазинах, а сетками осенью на привозе или частники возят под домом, как и яблоки и виноград оптом беру ящиками на привозе, а вот морковку, капусту, лук, буряк, бананы, апельсины беру в магазинах по немного по мере надобности.
В супермаркетах съестное ,по моему покупают,только люди ничего не понимающие во вкусной и здоровой пище.
Михалыч написав: тем более раз он сюда не переезжает.
кстати, как раз осенью планирует переезд в Киев и бизнеса соответственно. был удивлён, что на таможне в поезде было много расиянтов с видом на пмж в Украине. я не скажу, что это массово, но что есть, то есть.
У меня ПМЖ/резидентство в двух странах, ничего личного, только бизнес, ни в одной стране не живу больше 180 дней.....приедет к нам, посмотрит как тут вести бизнес, как налоги и их администрирование которые по моим субъективным ощущениям гораздо ниже и легче в РФ чем у нас, я наоборот собираюсь еще получить резидентство РФ, что бы платить налоги как резидент РФ, потому как они значительно ниже чем у нас и на много ниже в частности НДФЛ который я вынужден там платить как не резидент РФ. 30 % плачу как нерезидент РФ, тут 18+1,5 %, а сделаю резидентство и буду платить 13 % НДФЛ с доходов в РФ, разница по сравнению с Украиной 6,5 % этой разницы мне хватить, что бы покрыть более высокие цены на продукты.
у него бизнес очень мобильный. голова+руки и да
я наоборот собираюсь еще получить резидентство РФ, что бы платить налоги как резидент РФ
, он такой же. но он не видит будущего там. это его мнение, основанное на личном опыте. каждому своё.....
ceba написав:Михалыч На рынок нужно ходить постоянно ,тогда вам будут предлагать только отменные продукты по предварительному сговору.
У меня нет большой семьи что бы ходить регулярно на рынок. У меня неделю лежит 400 гр. творога Белоцерковского (он мне нравится больше Президента), сегодня только доел, когда куплю снова творог, не знаю, может завтра, а может захочу через пару дней. У меня с одной стороны холодильник забит, кушать и готовить есть чего, а с другой я поддерживаю нормальный вес тела и не хочу иметь проблем со здоровьем от переедания, поэтому и не наел ряху, что бы туда все запихивать, что могу себе позволить купить.
У меня в неделю уходит грам пятьсот творога, пакет 400 гр. сметаны, от пол кило до кило мяса, пару литров молока, из каш я предпочитаю гречку и рис, пару кило того и другого в месяц уходит, пару тройку кило рыбы в месяц съедаю и много овощей и фруктов, каждый день обязательно пару яблоки, банан, апельсин в сезон виноград, клубнику, помидоры, огурцы в общем овощи и фрукты я люблю и предпочитаю в сезон их брать на привозе ящиками. А там молочка, пару яиц из за того относительно небольшого количества что я съедаю....да ну нах, да и откуда я знаю отменные это молочка и прочие продукты или нет, люди покупая у бывшей тещи брата тоже думали, что покупают отменный продукт или Вы думаете она для постоянных клиентов как то по другому доила корову и кормила курей
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.