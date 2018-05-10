Додано: Нед 13 тра, 2018 21:08

ceba написав: Михалыч На рынок нужно ходить постоянно ,тогда вам будут предлагать только отменные продукты по предварительному сговору. Михалыч На рынок нужно ходить постоянно ,тогда вам будут предлагать только отменные продукты по предварительному сговору.

У меня нет большой семьи что бы ходить регулярно на рынок. У меня неделю лежит 400 гр. творога Белоцерковского (он мне нравится больше Президента), сегодня только доел, когда куплю снова творог, не знаю, может завтра, а может захочу через пару дней. У меня с одной стороны холодильник забит, кушать и готовить есть чего, а с другой я поддерживаю нормальный вес тела и не хочу иметь проблем со здоровьем от переедания, поэтому и не наел ряху, что бы туда все запихивать, что могу себе позволить купить.У меня в неделю уходит грам пятьсот творога, пакет 400 гр. сметаны, от пол кило до кило мяса, пару литров молока, из каш я предпочитаю гречку и рис, пару кило того и другого в месяц уходит, пару тройку кило рыбы в месяц съедаю и много овощей и фруктов, каждый день обязательно пару яблоки, банан, апельсин в сезон виноград, клубнику, помидоры, огурцы в общем овощи и фрукты я люблю и предпочитаю в сезон их брать на привозе ящиками. А там молочка, пару яиц из за того относительно небольшого количества что я съедаю....да ну нах, да и откуда я знаю отменные это молочка и прочие продукты или нет, люди покупая у бывшей тещи брата тоже думали, что покупают отменный продукт или Вы думаете она для постоянных клиентов как то по другому доила корову и кормила курей