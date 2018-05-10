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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 249250251252>
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:14

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:А не пробовали все ,что вы покупаете в маркете, покупать на рынке у индивидуальных производителей? Курица купленная на рынке не идет ни в какое сравнение с дохлятиной из супермаркета. Купите куриное яйцо на рынке и в магазине,попробуйте, разницу ощутите сразу.


Для этого надо знать производителя, если такой как бывшая теща моего брата которая держала хозяйство в селе которая пришла доить корову с пустым ведром и ссаной тряпкой которую стирала раз в неделю, вымя не помыла, корове протерла только соски от гавна тряпкой, потом руки вытерла этой тряпкой, и пошла доить корову, авно все равно трясется с того не вымытого вымени в ведро, та хоть ты процеди потом то молоко, так нет же, да и курей она кормила не натур продукт, а потом все молоко и часть перегонялось сметану и в творог, и на базар, то лучше я покупать буду в магазине, пусть не такая красивая как на рынке, но здоровей буду все равно.

Она когда давала продукты, я брезговал кушать ее натурдомашнийпродукт, покупал в магазине и кушал, а ведь люди у нее на базаре покупали, тип домашний красивый и вкусный продукт.

P.S. единственное, что я покупаю на базаре это сало и фрукты в сезон, вне сезона фрукты, что на Привозе, что в магазинах одни и те же и цена та же самая, причем в крупных сетевых магазинах вне сезона можно даже купить дешевле фрукты и овощи чем на Привозе.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:35

Михалыч Я вам конкретно предложил покупать кур и куриные яйца на рынке у инд. производителей и сравнить ,а вы съезжаете на частности, на немытое вымя тещиной коровы.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42

  ceba написав:Михалыч Я вам конкретно предложил покупать кур и куриные яйца на рынке у инд. производителей и сравнить ,а вы съезжаете на частности, на немытое вымя тещиной коровы.


ОК, если о курах то я не спец и не могу отличить на рынке красивую старую курицу от молодой красивой, пару раз попадались старые куры которых приходилось варить пару часов и все равно были как резина, перестал брать на базаре кур. Яйца, соглашусь, покупать можно, но снова к сожалению желток у них зачастую как у магазинных на комбикормах. Вот сало хорошее на Привозе, я научился выбирать, а с курами как то не срослось.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42

Михалыч Картофель на рынке все же лучше и ассортимент богаче на рынке. В супермаркетах съестное ,по моему покупают,только люди ничего не понимающие во вкусной и здоровой пище.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:47

Михалыч На рынок нужно ходить постоянно ,тогда вам будут предлагать только отменные продукты по предварительному сговору.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:49

  ceba написав:Михалыч Картофель на рынке все же лучше и ассортимент богаче на рынке.


Картофель в магазинах разный, да и покупаю я его не в магазинах, а сетками осенью на привозе или частники возят под домом, как и яблоки и виноград оптом беру ящиками на привозе, а вот морковку, капусту, лук, буряк, бананы, апельсины беру в магазинах по немного по мере надобности.

В супермаркетах съестное ,по моему покупают,только люди ничего не понимающие во вкусной и здоровой пище.


жить вообще вредно :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

  Михалыч написав:
  19yuriy91 написав:
  Михалыч написав: тем более раз он сюда не переезжает.

кстати, как раз осенью планирует переезд в Киев и бизнеса соответственно.
был удивлён, что на таможне в поезде было много расиянтов с видом на пмж в Украине.
я не скажу, что это массово, но что есть, то есть.


У меня ПМЖ/резидентство в двух странах, ничего личного, только бизнес, ни в одной стране не живу больше 180 дней.....приедет к нам, посмотрит как тут вести бизнес, как налоги и их администрирование которые по моим субъективным ощущениям гораздо ниже и легче в РФ чем у нас, я наоборот собираюсь еще получить резидентство РФ, что бы платить налоги как резидент РФ, потому как они значительно ниже чем у нас и на много ниже в частности НДФЛ который я вынужден там платить как не резидент РФ. 30 % плачу как нерезидент РФ, тут 18+1,5 %, а сделаю резидентство и буду платить 13 % НДФЛ с доходов в РФ, разница по сравнению с Украиной 6,5 % этой разницы мне хватить, что бы покрыть более высокие цены на продукты.

у него бизнес очень мобильный.
голова+руки и да
я наоборот собираюсь еще получить резидентство РФ, что бы платить налоги как резидент РФ
, он такой же. :D
но он не видит будущего там. это его мнение, основанное на личном опыте.
каждому своё.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:03

Михалыч Какой смысл покупать виноград ящиками? Как у Бендера- грузите апельсины бочками.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:05

19yuriy91 1991 это год твоего рождения?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Михалыч На рынок нужно ходить постоянно ,тогда вам будут предлагать только отменные продукты по предварительному сговору.


У меня нет большой семьи что бы ходить регулярно на рынок. У меня неделю лежит 400 гр. творога Белоцерковского (он мне нравится больше Президента), сегодня только доел, когда куплю снова творог, не знаю, может завтра, а может захочу через пару дней. У меня с одной стороны холодильник забит, кушать и готовить есть чего, а с другой я поддерживаю нормальный вес тела и не хочу иметь проблем со здоровьем от переедания, поэтому и не наел ряху, что бы туда все запихивать, что могу себе позволить купить.

У меня в неделю уходит грам пятьсот творога, пакет 400 гр. сметаны, от пол кило до кило мяса, пару литров молока, из каш я предпочитаю гречку и рис, пару кило того и другого в месяц уходит, пару тройку кило рыбы в месяц съедаю и много овощей и фруктов, каждый день обязательно пару яблоки, банан, апельсин в сезон виноград, клубнику, помидоры, огурцы в общем овощи и фрукты я люблю и предпочитаю в сезон их брать на привозе ящиками. А там молочка, пару яиц из за того относительно небольшого количества что я съедаю....да ну нах, да и откуда я знаю отменные это молочка и прочие продукты или нет, люди покупая у бывшей тещи брата тоже думали, что покупают отменный продукт или Вы думаете она для постоянных клиентов как то по другому доила корову и кормила курей :?
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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