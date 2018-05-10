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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:10
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:14
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В ящике пластмассовом максимум 5-6 кг., в сезон я эти 5 кг. съедаю за пару дней, а цена на хороший виноград в сезон в Одессе была от 15 грн. если купить у оптовиков от ящика и от 25 грн. если покупать у перекупщиков стоящих на привозе и торгующих в розницу.
Я купил 5 кило у оптовиков свежей ягоды, дешевле, покушал, излишки в холодильник и имею еще на пару дней и она не стояла на жаре пока перекупщики ее не распродают.
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:22
Михалыч Спартанский образ жизни у вас. О том,что такое кенуа, булгур, басмати вы, по видимому, не имеете понятия. 1 кг мяса в неделю это почти,что ничего.
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:40
Кенуа не готовлю - не привык, булгур предпочитаю ему перловую крупу-привык, басмати покупаю в том числе среди других сортов риса, к сожалению у нас хороший басмати не по названию, а по качеству купить трудно.
Для здорового, полноценного питания и без извращений хватает, кило мяса нормально+ еще кило рыбы+молочка+орехи+каши+овощи и фрукты, что еще надо для здорового и полноценного питания остается только не переедать
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 13 тра, 2018 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:58
Михалыч Разве плов из басмати извращения? Это диетическое питание. При украинской власти,я покупал басмати ТМ "Жменька",отличный был рис.
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:27
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Нет, не извращение, но я предпочитаю для плова пропаренный рис и не припомню что бы был пропаренный рис сорта басмати ТМ "Жменька", у них есть хороший длиннозернистый пропаренный рис но другого сорта, а не басмати.
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