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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:44

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

freeze написав:Знатокам риса вопрос.
Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна.
Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?


Были как то на форуме на него подобные жалобы, в какой-то теме про продукты (а может вы и писали, не помню). Ни разу не стыкался с подобным, не представляю с чего такое. Но сейчас я больше в Сильпо беру их марки Премия, вполне достойное качество и недорогой.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:05

  freeze написав:Знатокам риса вопрос.
Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна.
Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?
Здесь трут о превосходстве качества продуктов украинских ТМ над продуктами из РФ ,а вы по ним химикатами из отхожего места. В описанном вами случае это наверное производственный брак.
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