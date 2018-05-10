В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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freeze написав:Знатокам риса вопрос. Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна. Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?
Были как то на форуме на него подобные жалобы, в какой-то теме про продукты (а может вы и писали, не помню). Ни разу не стыкался с подобным, не представляю с чего такое. Но сейчас я больше в Сильпо беру их марки Премия, вполне достойное качество и недорогой.
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freeze написав:Знатокам риса вопрос. Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна. Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?
Здесь трут о превосходстве качества продуктов украинских ТМ над продуктами из РФ ,а вы по ним химикатами из отхожего места. В описанном вами случае это наверное производственный брак.