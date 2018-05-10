RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 251252253254>
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:44

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

freeze написав:Знатокам риса вопрос.
Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна.
Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?


Были как то на форуме на него подобные жалобы, в какой-то теме про продукты (а может вы и писали, не помню). Ни разу не стыкался с подобным, не представляю с чего такое. Но сейчас я больше в Сильпо беру их марки Премия, вполне достойное качество и недорогой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20657
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4587 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:05

  freeze написав:Знатокам риса вопрос.
Как-то купил рис упомянутой здесь ТМ Жменька, на вид в окошечке красивейший, идеальнейший. А разорвал упаковку, а оттуда сильнейший запах, простите за натурализм, натуральнейшего говна.
Что это было, я далек от мысли, что рис промывали в воде из отхожего места, вероятно нарушение какой-то технологии, или какие-то химикаты?
Здесь трут о превосходстве качества продуктов украинских ТМ над продуктами из РФ ,а вы по ним химикатами из отхожего места. В описанном вами случае это наверное производственный брак.
ceba
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:55

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов украинским компаниям, которые после присоединения полуострова к РФ свернули там бизнес.
ceba
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:13

  ceba написав:Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов украинским компаниям, которые после присоединения полуострова к РФ свернули там бизнес.


Третейский суд по определению не может обязать, он может рассудить по справедливости, обратившиеся к нему обе стороны, которые обязуются добровольно выполнить будущее решение Третейского суда, поэтому по решению Третейского суда даже не может быть наложен арест на имущество, например. Это скорее моральная победа в данном случае.
freeze
4
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:пенсионерка которая обратилась к Медведеву по поводу маленькой пенсии и он ей ответил - "денег нет но Вы держитесь", ее сейчас разыскали журналисты и она жалуется, что мол при Украине было лучше гривна была покрепче, так она не знает что гривна с тех пор в три раза упала, а цены в Украине выросли в разы, а на коммуналку в частности газ в десять раз.


Жаліється не тільки пенсіонерка, багатьом кримським працюючим також не солодко:
Про оплату праці вчителя говорити можна багато і люто. Зарплатою це назвати не можна. Це 101 плювок в обличчя вчителю. У 70% рядових учителів зарплата і стимулюючі – 12-14 тисяч рублів на місяць. https://ukr.segodnya.ua/regions/krym/pe ... 37970.html


Кримська молодь масово виїжджає з Криму, в тому числі і на материкову Україну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:35

Ой+ Моя дочь работает в одной из крымских школ,стаж 10 лет. Чистыми она получает в два раза больше,чем пишут в украинском " Сегодня".
ceba
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:55

Рекордное число россиян заявили об изоляции страны - опрос
Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей – 56%. Таковы результаты опроса российского социологического института Левада-центр, результаты которого обнародованы в понедельник, 14 мая, сообщает Deutsche Welle.
По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.
Подолянин
 
Повідомлень: 321
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Чистыми она получает в два раза больше,чем пишут в украинском " Сегодня".
Назовите номер школы и сумму чистыми.
Подолянин
 
Повідомлень: 321
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:21

ceba "Сегодня" швидше ахметівський ресурс ніж український, але візьмемо перший з гугла російський http://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarp ... ossii.html
Зарплата від 8 тис. рублів в селі, в Криму максимум 22 тис.
Заодно і реальні коментарі гляньте.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:39

  Ой+ написав:ceba "Сегодня" швидше ахметівський ресурс ніж український, але візьмемо перший з гугла російський http://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarp ... ossii.html
Зарплата від 8 тис. рублів в селі, в Криму максимум 22 тис.
Заодно і реальні коментарі гляньте.

а зачем ему реальні коментарі? :shock:
чувак тут на пару с более интеллектуальным пропагандонят, возвяличивая встающую с колен.
работа такая.....
19yuriy91
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 15.09.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 251252253254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сержик, Roman Tik і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на... 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 10:04
11 499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 10:27
Gastarbaiter
Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки... 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 07:10
10 385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 08:10
adikali
Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 тра, 2018 09:12
27 1951
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 14:56
Баблонавт

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.