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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13

Подолянин зачем вам № школы? У дочери 22 часа в неделю припадает рисование,теорию искусств,продленка, чистыми получает более 21 тыс. С сентября у неё будет классное руководство это еще + 1200. Деньги за детский сад возвращаются на карточку,т.е. садик бесплатный. Зять получает 45 тыс. пока его корабль в доке на ремонте,до ремонта получал 100 тыс. За купленную год назад 2-х комнатную квартиру государство возвращает налоговый вычет 220 000 руб. Не все так печально как видится вам с материка.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:46

Из России за четыре месяца вывели более $20 млрд
Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель.
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.
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