В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Подолянин зачем вам № школы? У дочери 22 часа в неделю припадает рисование,теорию искусств,продленка, чистыми получает более 21 тыс. С сентября у неё будет классное руководство это еще + 1200. Деньги за детский сад возвращаются на карточку,т.е. садик бесплатный. Зять получает 45 тыс. пока его корабль в доке на ремонте,до ремонта получал 100 тыс. За купленную год назад 2-х комнатную квартиру государство возвращает налоговый вычет 220 000 руб. Не все так печально как видится вам с материка.
Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.
ceba написав:Не все так печально как видится вам с материка.
Звичайно - ресторани стали доступніші:
У ресторанах окупованого Криму почали продавати пиріжки, щоб не розоритися. "У багатьох ялтинських ресторанах почали з'являтися раніше недоступні в меню пиріжки з капустою, картоплею, яблуками. Можливо саме таким чином, надзвичайно дорогі і пафосні, часом зовсім недоступні (в минулому) закладу відреагували на зміну кон'юнктури ринку і змушені тепер конкурувати з привокзальними генделиками та наливайками", - написала місцева мешканка Illona Karaçan...Мабуть, залишилося зовсім небагато часу до того моменту, коли в меню ялтинських ресторанів з'явиться насіння соняшнику і гарбуза, що подаються порційно в конвертиках зі старих газет. Колишнє місто щастя, намагаючись вижити в нових умовах майже повністю втратило залишки колишньої лиску https://gazeta.ua/articles/krym/_krimsk ... oyu/836661