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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13

Подолянин зачем вам № школы? У дочери 22 часа в неделю припадает рисование,теорию искусств,продленка, чистыми получает более 21 тыс. С сентября у неё будет классное руководство это еще + 1200. Деньги за детский сад возвращаются на карточку,т.е. садик бесплатный. Зять получает 45 тыс. пока его корабль в доке на ремонте,до ремонта получал 100 тыс. За купленную год назад 2-х комнатную квартиру государство возвращает налоговый вычет 220 000 руб. Не все так печально как видится вам с материка.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:46

Из России за четыре месяца вывели более $20 млрд
Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель.
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 05:00

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Не все так печально как видится вам с материка.


Звичайно - ресторани стали доступніші:
У ресторанах окупованого Криму почали продавати пиріжки, щоб не розоритися. "У багатьох ялтинських ресторанах почали з'являтися раніше недоступні в меню пиріжки з капустою, картоплею, яблуками. Можливо саме таким чином, надзвичайно дорогі і пафосні, часом зовсім недоступні (в минулому) закладу відреагували на зміну кон'юнктури ринку і змушені тепер конкурувати з привокзальними генделиками та наливайками", - написала місцева мешканка Illona Karaçan...Мабуть, залишилося зовсім небагато часу до того моменту, коли в меню ялтинських ресторанів з'явиться насіння соняшнику і гарбуза, що подаються порційно в конвертиках зі старих газет. Колишнє місто щастя, намагаючись вижити в нових умовах майже повністю втратило залишки колишньої лиску https://gazeta.ua/articles/krym/_krimsk ... oyu/836661
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:17

Ой+ Завтра можешь посмотреть премьерный показ фантастического фильма "Крымский мост" снятого режиссером Путиным на Мосфильме. Трейлеры этого захватывающего фильма,надеюсь,ты уже видел.Приятного просмотра.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:26

  ceba написав:Ой+ Завтра можешь посмотреть премьерный показ фантастического фильма "Крымский мост" снятого режиссером Путиным на Мосфильме. Трейлеры этого захватывающего фильма,надеюсь,ты уже видел.Приятного просмотра.
А як зміни у вкраденому легалізують саме вкрадене?
Простий приклад
Якщо вкрав авто(крим) і поміняв в ньому колесо (побудував міст)- це перетворює вкрадений автомобіль в легально придбаний?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:25

  budivelnik написав:
  ceba написав:Ой+ Завтра можешь посмотреть премьерный показ фантастического фильма "Крымский мост" снятого режиссером Путиным на Мосфильме. Трейлеры этого захватывающего фильма,надеюсь,ты уже видел.Приятного просмотра.
А як зміни у вкраденому легалізують саме вкрадене?
Простий приклад
Якщо вкрав авто(крим) і поміняв в ньому колесо (побудував міст)- це перетворює вкрадений автомобіль в легально придбаний?
У тебя детские ассоциации.Если ты сравниваешь Крым с автомобилем. Представь, что водитель автомобиля(крымчане) поехал в противоположную от тебя сторону.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:50

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:Ой+ Завтра можешь посмотреть премьерный показ фантастического фильма "Крымский мост" снятого режиссером Путиным на Мосфильме. Трейлеры этого захватывающего фильма,надеюсь,ты уже видел.Приятного просмотра.
А як зміни у вкраденому легалізують саме вкрадене?
Простий приклад
Якщо вкрав авто(крим) і поміняв в ньому колесо (побудував міст)- це перетворює вкрадений автомобіль в легально придбаний?
У тебя детские ассоциации.Если ты сравниваешь Крым с автомобилем. Представь, что водитель автомобиля(крымчане) поехал в противоположную от тебя сторону.
А яка різниця в яку сторону поїхав злодій на краденому авто ? Він що від цього перестав бути злодієм?

ПС
А за всіх не розписуйся , бо 84% одобрямс- це один з параметрів який вказує на те що це підтасовка.... При КПРС за неї голосувало 99,9% , от тільки від розвалу СРСР і заборони КПРС - це її не спасло.
Так само буде і з краденим Кримом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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