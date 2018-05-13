В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Подолянин зачем вам № школы? У дочери 22 часа в неделю припадает рисование,теорию искусств,продленка, чистыми получает более 21 тыс. С сентября у неё будет классное руководство это еще + 1200. Деньги за детский сад возвращаются на карточку,т.е. садик бесплатный. Зять получает 45 тыс. пока его корабль в доке на ремонте,до ремонта получал 100 тыс. За купленную год назад 2-х комнатную квартиру государство возвращает налоговый вычет 220 000 руб. Не все так печально как видится вам с материка.
Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.
ceba написав:Не все так печально как видится вам с материка.
Звичайно - ресторани стали доступніші:
У ресторанах окупованого Криму почали продавати пиріжки, щоб не розоритися. "У багатьох ялтинських ресторанах почали з'являтися раніше недоступні в меню пиріжки з капустою, картоплею, яблуками. Можливо саме таким чином, надзвичайно дорогі і пафосні, часом зовсім недоступні (в минулому) закладу відреагували на зміну кон'юнктури ринку і змушені тепер конкурувати з привокзальними генделиками та наливайками", - написала місцева мешканка Illona Karaçan...Мабуть, залишилося зовсім небагато часу до того моменту, коли в меню ялтинських ресторанів з'явиться насіння соняшнику і гарбуза, що подаються порційно в конвертиках зі старих газет. Колишнє місто щастя, намагаючись вижити в нових умовах майже повністю втратило залишки колишньої лиску https://gazeta.ua/articles/krym/_krimsk ... oyu/836661
ceba написав:Ой+ Завтра можешь посмотреть премьерный показ фантастического фильма "Крымский мост" снятого режиссером Путиным на Мосфильме. Трейлеры этого захватывающего фильма,надеюсь,ты уже видел.Приятного просмотра.
А як зміни у вкраденому легалізують саме вкрадене? Простий приклад Якщо вкрав авто(крим) і поміняв в ньому колесо (побудував міст)- це перетворює вкрадений автомобіль в легально придбаний?
У тебя детские ассоциации.Если ты сравниваешь Крым с автомобилем. Представь, что водитель автомобиля(крымчане) поехал в противоположную от тебя сторону.
А яка різниця в яку сторону поїхав злодій на краденому авто ? Він що від цього перестав бути злодієм?
ПС А за всіх не розписуйся , бо 84% одобрямс- це один з параметрів який вказує на те що це підтасовка.... При КПРС за неї голосувало 99,9% , от тільки від розвалу СРСР і заборони КПРС - це її не спасло. Так само буде і з краденим Кримом.
budivelnik Ты можешь фантазировать и писать,что хочешь. Реальность совсем другая. Продюсер и режиссер "Крымского моста" уже проехал по своему детищу. Завтра с 5:30 начнется кино. История и народ сами правят ошибки КПСС.
Востаннє редагувалось ceba в Вів 15 тра, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
"Моста не будет, потому что его невозможно построить" "Мост начали строить, но все деньги разворуют" "Мост строится, но состыковать пролёты невозможно" "Мост построен, но он рухнет" "Мост не рухнул, потому что он нарисованный на Мосфильме" "Путин побоится первым проехать по мосту, потому, что знает мост развалится"
Дальше будут писать про трещины и не стыковки, потом рассуждать, что нет подъездных путей и когда мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет успокоятся и будут утверждать, что ничего подобного не говорили.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 15 тра, 2018 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч Крым и Севастополь меняется в лучшую сторону за последние годы прямо на глазах. Отремонтированы все основные дороги города,ремонтируются дороги на второстепенных улицах и междворовые проезды, везде цветы,город ухожен,по городу ездит много новых троллейбусов и автобусов.Город сплошная стройплощадка. Проблем конечно много,надеюсь они будут решены.