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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:04

Re: обійшлися

  Михалыч написав:мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет

Ледоход обычно на реках происходит. А между морей в какую сторону?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:11

  sal написав:
  Михалыч написав:мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет

Ледоход обычно на реках происходит. А между морей в какую сторону?


Ну не знаю, у нас спецы или пропагандисты (хрен разберешь сейчас кто они все такие) в СМИ рассказывали, что мол со стороны Азовского моря бывает раз в некоторое количество лет сильнейший ледоход сметающий все на своем пути.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:15

  sal написав:
  Михалыч написав:мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет

Ледоход обычно на реках происходит. А между морей в какую сторону?
Из Азовского моря в Черное. Азовское море мелкое при морозной зиме может покрыться льдом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:84% одобрямс- це один з параметрів який вказує на те що це підтасовка....

Весьма спорное утверждение, учитывая аналогичные 84 % и более (90,32 %):
Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... D0%BC_1991
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 15 тра, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:26

Re: море

  ceba написав:Азовское море мелкое при морозной зиме может покрыться льдом.

Может замерзнуть и пролив. Но от чего возникает течение со стороны Азовского моря? может оно и так..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:43

  sal написав:
  ceba написав:Азовское море мелкое при морозной зиме может покрыться льдом.

Может замерзнуть и пролив. Но от чего возникает течение со стороны Азовского моря? может оно и так..
Пролив не замерзнет,его баламутят корабли ,можно и ледоколом пройтись. В Азовском море предусмотрены ледоколы. У Украины в Азовском море 1 ледокол "Кап. Белоусов" 1954 года рождения,советское наследие. За годы независимости справить новый ледокол не удосужились. Течение возникает из за ветра. У РФ на Азове 5 ледоколов.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:37

Таки да, на сколько я помню у пропагандосов там речь шла о сильных ветрах, раз в несколько лет мол со стороны Азовского моря в сторону Черного дуют сильные ветра и мол будут гнать лед и образовываться огромные торосы в Керченском проливе которые снесут опоры.

P.S. как то так работают наши пропагандосы Памперс надел: Соцсети высмеяли Путина на керченском мосту :mrgreen:

http://u-news.com.ua/60288-pampers-nade ... mostu.html
Михалыч
 
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