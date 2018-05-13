В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Михалыч написав:мост снесет ледоходом и т.д. и т.п....а через пару лет
Ледоход обычно на реках происходит. А между морей в какую сторону?
Ну не знаю, у нас спецы или пропагандисты (хрен разберешь сейчас кто они все такие) в СМИ рассказывали, что мол со стороны Азовского моря бывает раз в некоторое количество лет сильнейший ледоход сметающий все на своем пути.
ceba написав:Азовское море мелкое при морозной зиме может покрыться льдом.
Может замерзнуть и пролив. Но от чего возникает течение со стороны Азовского моря? может оно и так..
Пролив не замерзнет,его баламутят корабли ,можно и ледоколом пройтись. В Азовском море предусмотрены ледоколы. У Украины в Азовском море 1 ледокол "Кап. Белоусов" 1954 года рождения,советское наследие. За годы независимости справить новый ледокол не удосужились. Течение возникает из за ветра. У РФ на Азове 5 ледоколов.
Таки да, на сколько я помню у пропагандосов там речь шла о сильных ветрах, раз в несколько лет мол со стороны Азовского моря в сторону Черного дуют сильные ветра и мол будут гнать лед и образовываться огромные торосы в Керченском проливе которые снесут опоры.
P.S. как то так работают наши пропагандосы Памперс надел: Соцсети высмеяли Путина на керченском мосту