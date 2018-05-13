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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:50

Работа у пропагандосов такая.....

vladvlas

https://www.facenews.ua/news/2018/406517/

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста


А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди..... Порошенко приезжает в Одессу, бы*** лохторат огородили от его шоколадного величества высоченным забором, пустили за него немного народу по спискам и через металлоискатели и все, наши пропагондосы молчат, а сегодня с утра открываю ukr.ne и вижу два вброса от пропагандосов минстеця подобно тем, что можно просмотреть по выше данной ссылке и примерно одинаковых на тему крымского моста и Пу, впрочем мне думается у ukr.net постоянная разнорядка от пропагондосов минстеця, у них каждый день про РФ то если не как с лопаты чет там едят в России то мост, то еще что то :mrgreen:

Вот как к нам в Одессу приезжает шоколадный император :mrgreen:



Пустили за забор немного ряженных пропагандосов, что бы создать массовку с одобрямс шоколадному для пятого канала и пропагондосов мистеця

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а для остального бы*** лохтората Одессы выстроили забор выше человеческого роста за которым лохторат имеет "счастье" лицезреть его шоколадное величество

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:18

  Михалыч написав:vladvlas

https://www.facenews.ua/news/2018/406517/

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста


А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....

вы шо тут доказываете?
шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия?
так это давно понятно.
к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?

пс. кстати в прошлую инаугурацию ввп винтили и жёстко прямо на тверской, людей просто вышедших из кабаков итд. оказавшихся не в том месте, не в тот час.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 16 тра, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:21

  19yuriy91 написав:
  Михалыч написав:vladvlas

https://www.facenews.ua/news/2018/406517/

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста


А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....

вы шо тут доказываете?
шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия?
так это давно понятно.
к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?


Та просто наши СМИ достали уже пропагандой своей :evil: куда не глянь одна пропаганда :twisted: причем такое иногда возникает впечатление, что это не Украинские СМИ, а я живу где то в РФ в которое все очень плохо потому как эти СМИ зачастую больше времени/материалов уделяют собственно России чем новостям с Украины.....вот и решил повозмущаться :oops:
Михалыч
 
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  #<1 ... 253254255256
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