Додано: Сер 16 тра, 2018 07:50

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского мостаА как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди..... Порошенко приезжает в Одессу, бы*** лохторат огородили от его шоколадного величества высоченным забором, пустили за него немного народу по спискам и через металлоискатели и все, наши пропагондосы молчат, а сегодня с утра открываю ukr.ne и вижу два вброса от пропагандосов минстеця подобно тем, что можно просмотреть по выше данной ссылке и примерно одинаковых на тему крымского моста и Пу, впрочем мне думается у ukr.net постоянная разнорядка от пропагондосов минстеця, у них каждый день про РФ то если не как с лопаты чет там едят в России то мост, то еще что то