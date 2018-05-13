В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста
А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди..... Порошенко приезжает в Одессу, бы*** лохторат огородили от его шоколадного величества высоченным забором, пустили за него немного народу по спискам и через металлоискатели и все, наши пропагондосы молчат, а сегодня с утра открываю ukr.ne и вижу два вброса от пропагандосов минстеця подобно тем, что можно просмотреть по выше данной ссылке и примерно одинаковых на тему крымского моста и Пу, впрочем мне думается у ukr.net постоянная разнорядка от пропагондосов минстеця, у них каждый день про РФ то если не как с лопаты чет там едят в России то мост, то еще что то
Вот как к нам в Одессу приезжает шоколадный император
Пустили за забор немного ряженных пропагандосов, что бы создать массовку с одобрямс шоколадному для пятого канала и пропагондосов мистеця
а для остального бы*** лохтората Одессы выстроили забор выше человеческого роста за которым лохторат имеет "счастье" лицезреть его шоколадное величество
Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста
А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....
вы шо тут доказываете? шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия? так это давно понятно. к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?
Та просто наши СМИ достали уже пропагандой своей куда не глянь одна пропаганда причем такое иногда возникает впечатление, что это не Украинские СМИ, а я живу где то в РФ в которое все очень плохо потому как эти СМИ зачастую больше времени/материалов уделяют собственно России чем новостям с Украины.....вот и решил повозмущаться