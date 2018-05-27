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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 254255256257>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:18

  Михалыч написав:vladvlas

https://www.facenews.ua/news/2018/406517/

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста


А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....

вы шо тут доказываете?
шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия?
так это давно понятно.
к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?

пс. кстати в прошлую инаугурацию ввп винтили и жёстко прямо на тверской, людей просто вышедших из кабаков итд. оказавшихся не в том месте, не в тот час.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 16 тра, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:21

  19yuriy91 написав:
  Михалыч написав:vladvlas

https://www.facenews.ua/news/2018/406517/

Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста


А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....

вы шо тут доказываете?
шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия?
так это давно понятно.
к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?


Та просто наши СМИ достали уже пропагандой своей :evil: куда не глянь одна пропаганда :twisted: причем такое иногда возникает впечатление, что это не Украинские СМИ, а я живу где то в РФ в которое все очень плохо потому как эти СМИ зачастую больше времени/материалов уделяют собственно России чем новостям с Украины.....вот и решил повозмущаться :oops:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:33

не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно.
но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию


https://www.rbc.ru/economics/16/05/2018 ... ?from=main
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:Та просто наши СМИ достали уже пропагандой своей :evil: куда не глянь одна пропаганда :twisted:

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
Очікувана вартість закупівлі 10 000 000.00 грн. з ПДВ

Предмети закупівлі
Рекламні та маркетингові послуги (Послуги зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції)

Інформація про замовника
Назва організації Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України


Тендерна документація
...
Додаток № 1

Технічні вимоги до надання послуг

Вимоги щодо створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції.

Реклама спрямована на донесення інформації до населення про хід реформ Уряду та здобутки у цій сфері.

https://etp.zakupki.com.ua/tender/2289996

Напомнило транспаранты времен СССР:
- Слава КПСС!
- КПСС - ум, честь и совесть нашей эпохи!

Хотя почему-бы и не похвалить себя любимого? Деньги то не свои личные, а из бюджета. А бюджет откуда наполняется?


Вот еще, но поскромнее - всего лишь
Очікувана вартість закупівлі 190 000.00 грн. з ПДВ
Інформація про замовника
Назва організації Міністерство молоді та спорту України


Додаток № 3 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
...
Завданням дослідження є вивчення:

- сучасних запитів української молоді щодо напрямів реалізації державної молодіжної політики;
- питань працевлаштування та зайнятості молоді;
- освітніх планів молоді, її залучення до неформальної освіти;
- громадянської позиції та активності молоді;
- цінностей та уподобань молоді;
- залучення молоді до здорового способу життя;
- проведення вільного часу та дозвілля молоді;
- рівня оцінки молоддю державної молодіжної політики;
- напрямів та форм залучення молоді до управління державними справами та розвитком громад;
- впливу молоді на становлення громадянського суспільства, реформування економіки, гуманітарної сфери, європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- ролі молоді в процесах реформування держави.
...
6. Основні технічні вимоги до надання послуг:

1) основні результати дослідження мають ураховувати результати попередніх досліджень із цієї тематики;

https://etp.zakupki.com.ua/tender/2263615
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:05

  19yuriy91 написав:не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно.
но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию


https://www.rbc.ru/economics/16/05/2018 ... ?from=main
По моему мнению, бизнес ,что в России, что в Украине гораздо больше совершает преступлений против,государства, общества, конкретных людей и экологии. Так,что говорить о распространении преступлений против бизнеса,представляя его как невинную овцу по крайней мере не совсем тактично.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:17

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно.
но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию


https://www.rbc.ru/economics/16/05/2018 ... ?from=main
По моему мнению, бизнес ,что в России, что в Украине гораздо больше совершает преступлений против,государства, общества, конкретных людей и экологии. Так,что говорить о распространении преступлений против бизнеса,представляя его как невинную овцу по крайней мере не совсем тактично.


бизнес это основа процветания государства.
но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 07:53

  19yuriy91 написав:
бизнес это основа процветания государства.
но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:25

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:бизнес это основа процветания государства.
но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.
Якісь Ви смішні....
Араби придумали цифри - то що тепер всім не-арабам треба совю математику створювати?
Греки-алфавіт - то всім не-грекам треба нову літературу?
Так само і з економікою
Якщо якісь економічні закони доказали вої переваги у вигляді процівітаючої держави , то гріх ці закони не копіювати.

Друге питання-для різних законів є різні вихідні данні
тому те що добре для росії і централізованої влади(50% всього ВВП створюють 0,2% населення видобуваючи і експортуючи енергоносії) - не підходить для України , я кої таких галузей не має , а раз не потрібна сильна централізація(адже хтось повинен поділити те що заробляє меншість - модель росії) , то й не дивно що Україна чим далі в економічному плані від росії( і по використовуваним законам також) тим краще для України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:35

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:
бизнес это основа процветания государства.
но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.

шо за откровенная глупость.
тебе с этими бреднями надо к мужикам на лавку, да под "балтику"№3, ылитное пиво, такую хрень нести.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:14

budivelnik Ты ,как видно к России неравнодушен. Зачем приплетать Россию?
ceba
 
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