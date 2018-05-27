В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Для людей сделали "стойло": в сети смеются над фото крымчан на открытии путинского моста
А как у нас в Одессу приезжает шоколадный гетьман Порошенко чет наши СМИ не сильно освещают и не пишут что в соцсетях говорят на эту тему люди.....
вы шо тут доказываете? шо ввп и пап, практически одного поля ягоды, только один, в силу ряда причин, лайт-версия? так это давно понятно. к чему натягивание бреда с обеих сторон, для мазохизации?
Та просто наши СМИ достали уже пропагандой своей куда не глянь одна пропаганда причем такое иногда возникает впечатление, что это не Украинские СМИ, а я живу где то в РФ в которое все очень плохо потому как эти СМИ зачастую больше времени/материалов уделяют собственно России чем новостям с Украины.....вот и решил повозмущаться
не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно. но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию
Напомнило транспаранты времен СССР: - Слава КПСС! - КПСС - ум, честь и совесть нашей эпохи!
Хотя почему-бы и не похвалить себя любимого? Деньги то не свои личные, а из бюджета. А бюджет откуда наполняется?
Вот еще, но поскромнее - всего лишь
Очікувана вартість закупівлі 190 000.00 грн. з ПДВ Інформація про замовника Назва організації Міністерство молоді та спорту України
Додаток № 3 до ТД
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ... Завданням дослідження є вивчення:
- сучасних запитів української молоді щодо напрямів реалізації державної молодіжної політики; - питань працевлаштування та зайнятості молоді; - освітніх планів молоді, її залучення до неформальної освіти; - громадянської позиції та активності молоді; - цінностей та уподобань молоді; - залучення молоді до здорового способу життя; - проведення вільного часу та дозвілля молоді; - рівня оцінки молоддю державної молодіжної політики; - напрямів та форм залучення молоді до управління державними справами та розвитком громад; - впливу молоді на становлення громадянського суспільства, реформування економіки, гуманітарної сфери, європейської та євроатлантичної інтеграції України; - ролі молоді в процесах реформування держави. ... 6. Основні технічні вимоги до надання послуг:
1) основні результати дослідження мають ураховувати результати попередніх досліджень із цієї тематики;
19yuriy91 написав:не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно. но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию
По моему мнению, бизнес ,что в России, что в Украине гораздо больше совершает преступлений против,государства, общества, конкретных людей и экологии. Так,что говорить о распространении преступлений против бизнеса,представляя его как невинную овцу по крайней мере не совсем тактично.
19yuriy91 написав:не знаю, как в Украине, думаю, тоже не радужно. но тем не менее
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию
По моему мнению, бизнес ,что в России, что в Украине гораздо больше совершает преступлений против,государства, общества, конкретных людей и экологии. Так,что говорить о распространении преступлений против бизнеса,представляя его как невинную овцу по крайней мере не совсем тактично.
бизнес это основа процветания государства. но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
19yuriy91 написав: бизнес это основа процветания государства. но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.
19yuriy91 написав:бизнес это основа процветания государства. но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.
Якісь Ви смішні.... Араби придумали цифри - то що тепер всім не-арабам треба совю математику створювати? Греки-алфавіт - то всім не-грекам треба нову літературу? Так само і з економікою Якщо якісь економічні закони доказали вої переваги у вигляді процівітаючої держави , то гріх ці закони не копіювати.
Друге питання-для різних законів є різні вихідні данні тому те що добре для росії і централізованої влади(50% всього ВВП створюють 0,2% населення видобуваючи і експортуючи енергоносії) - не підходить для України , я кої таких галузей не має , а раз не потрібна сильна централізація(адже хтось повинен поділити те що заробляє меншість - модель росії) , то й не дивно що Україна чим далі в економічному плані від росії( і по використовуваним законам також) тим краще для України.
19yuriy91 написав: бизнес это основа процветания государства. но он существует в рамках и по правилам, установленным государством.
Большинство государств самостоятельно устанавливать правила для бизнеса могут только в сфере торговли на городском базаре так,что им приходится играть по правилам более сильных в экономическом и политическом плане государств.
шо за откровенная глупость. тебе с этими бреднями надо к мужикам на лавку, да под "балтику"№3, ылитное пиво, такую хрень нести.