Відразу видно що ти пІсАтЄлЬ а не читач....ceba написав:budivelnik Ты ,как видно к России неравнодушен. Зачем приплетать Россию?budivelnik написав:Якісь Ви смішні....
Араби придумали цифри - то що тепер всім не-арабам треба совю математику створювати?
Греки-алфавіт - то всім не-грекам треба нову літературу?
Так само і з економікою
Якщо якісь економічні закони доказали вої переваги у вигляді процівітаючої держави , то гріх ці закони не копіювати.
Друге питання-для різних законів є різні вихідні данні
тому те що добре для росії і централізованої влади(50% всього ВВП створюють 0,2% населення видобуваючи і експортуючи енергоносії) - не підходить для України , я кої таких галузей не має , а раз не потрібна сильна централізація(адже хтось повинен поділити те що заробляє меншість - модель росії) , то й не дивно що Україна чим далі в економічному плані від росії( і по використовуваним законам також) тим краще для України.
1 Мені від росії потрібна тільки Кубань , та й то тільки після того як росія розвалиться...
2 Ми говорили про економічні моделі....
Коли є багато ресурсів,які створює мала кількість людей - тоді диктаторський режим має переваги над демократичним ( і то при умові коли диктатор вмєняємий, і не тратить зароблене на підошви до власних мештів, фантазії про польоти на Марс і розробку різного роду зброї гроші по яким протринькуються - і тратить на прокладання доріг , будівництво туалетів....
Коли відсутня галузь , яка дає 50% і більше всього ВВП - тоді на арену економічних ідей виходить демократично/ліберальна модель
3 Україні краще друге і історія і статистика наших відносин з росією показує - чим гірші у нас були відносини з педерацією тим кращі ставали економічні здобутки.
4 Так само історія і статистика показала-чим швидше держава відходила від росії тим краще починали жити її мешканці- і це видно на прикладі Прибалтики/Східної Європи.