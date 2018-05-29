В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Якісь Ви смішні.... Араби придумали цифри - то що тепер всім не-арабам треба совю математику створювати? Греки-алфавіт - то всім не-грекам треба нову літературу? Так само і з економікою Якщо якісь економічні закони доказали вої переваги у вигляді процівітаючої держави , то гріх ці закони не копіювати.
Друге питання-для різних законів є різні вихідні данні тому те що добре для росії і централізованої влади(50% всього ВВП створюють 0,2% населення видобуваючи і експортуючи енергоносії) - не підходить для України , я кої таких галузей не має , а раз не потрібна сильна централізація(адже хтось повинен поділити те що заробляє меншість - модель росії) , то й не дивно що Україна чим далі в економічному плані від росії( і по використовуваним законам також) тим краще для України.
budivelnik Ты ,как видно к России неравнодушен. Зачем приплетать Россию?
Відразу видно що ти пІсАтЄлЬ а не читач.... 1 Мені від росії потрібна тільки Кубань , та й то тільки після того як росія розвалиться... 2 Ми говорили про економічні моделі.... Коли є багато ресурсів,які створює мала кількість людей - тоді диктаторський режим має переваги над демократичним ( і то при умові коли диктатор вмєняємий, і не тратить зароблене на підошви до власних мештів, фантазії про польоти на Марс і розробку різного роду зброї гроші по яким протринькуються - і тратить на прокладання доріг , будівництво туалетів.... Коли відсутня галузь , яка дає 50% і більше всього ВВП - тоді на арену економічних ідей виходить демократично/ліберальна модель 3 Україні краще друге і історія і статистика наших відносин з росією показує - чим гірші у нас були відносини з педерацією тим кращі ставали економічні здобутки. 4 Так само історія і статистика показала-чим швидше держава відходила від росії тим краще починали жити її мешканці- і це видно на прикладі Прибалтики/Східної Європи.
budivelnik написав:2 Ми говорили про економічні моделі.... Коли є багато ресурсів,які створює мала кількість людей - тоді диктаторський режим має переваги над демократичним ( і то при умові коли диктатор вмєняємий, і не тратить зароблене на підошви до власних мештів, фантазії про польоти на Марс і розробку різного роду зброї гроші по яким протринькуються - і тратить на прокладання доріг , будівництво туалетів.... Коли відсутня галузь , яка дає 50% і більше всього ВВП - тоді на арену економічних ідей виходить демократично/ліберальна модель
Ты чудишь,все придумывая на ходу в угоду своих хотелок. У Норвегии сырьевой сектор более 50% экономики. У них там диктаторский режим?
budivelnik написав:2 Ми говорили про економічні моделі.... Коли є багато ресурсів,які створює мала кількість людей - тоді диктаторський режим має переваги над демократичним ( і то при умові коли диктатор вмєняємий, і не тратить зароблене на підошви до власних мештів, фантазії про польоти на Марс і розробку різного роду зброї гроші по яким протринькуються - і тратить на прокладання доріг , будівництво туалетів.... Коли відсутня галузь , яка дає 50% і більше всього ВВП - тоді на арену економічних ідей виходить демократично/ліберальна модель
Ты чудишь,все придумывая на ходу в угоду своих хотелок. У Норвегии сырьевой сектор более 50% экономики. У них там диктаторский режим?
Виключення з правила тільки підтверджує загальне правило... Загальне правило Диктаторські(авторитарні)режими які базуються на нафті-росія.Саудівська Аравія.Іран ,Ірак,Сірія,Венесуела.... Виключення з правил - Норвегія.
budivelnik О таких как ты М.Булгаков писал - "Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали.... Я вообще начинаю опасаться,что эта путаница будет продолжаться очень долгое время." Ты толком за всю свою жизнь нигде не учился ,ничего не понимаешь ,а пытаешься формулировать космической глупости правила устройства государств. Саудовская Аравия это монархия, Иран - исламская республика с теократической формой правления. Россия и Венесуэла - республики с президентской формой правления, в этих странах проходят выборы согласно конституций. Доля нефти в Сирийском экспорте была не более 25%. В Ираке последние 15 лет демократический режим установленный США,но лучше иракцы жить не стали. У Австралии более 50% экспорта приходится на сырье. Диктаторские режимы не так давно были в Германии, Польше, Италии, Греции, Португалии, Испании, Аргентине, Южной Корее... Меркель будет канцлером ФРГ - 16 лет.