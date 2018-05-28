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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:59

  ceba написав:РФ не оккупировала Крым если смотреть на это с юридической точки зрения


Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия. :mrgreen:

Смешные вы в своих понтах.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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