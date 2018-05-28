Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:59
Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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