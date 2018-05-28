Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:59
Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:10
Sommer У РФ как раз нет никаких понтов, она делает свое дело. Вам с Америкой и со всеми заграницами нечего противопоставить разорванной в клочья и изолированной России. Мост в Крым построен так,что смейтесь,мост очень смешной.
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:48
Да, нечего, нечего. Успокойтесь уже, никто у вас лишнюю хромосому не отнимет.
Ну у вас много смешного, но мост - это что-то. Ваш карлик умудрился проехать по нему на Камазе (непристегнутый и без прав), но мост (сюрприз!) официально закрыт для грузового транспорта.
И вот всё у них так.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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