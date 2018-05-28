RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:59

  ceba написав:РФ не оккупировала Крым если смотреть на это с юридической точки зрения


Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия. :mrgreen:

Смешные вы в своих понтах.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 07.04.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:10

Sommer У РФ как раз нет никаких понтов, она делает свое дело. Вам с Америкой и со всеми заграницами нечего противопоставить разорванной в клочья и изолированной России. Мост в Крым построен так,что смейтесь,мост очень смешной.
ceba
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:48

  ceba написав:Sommer У РФ как раз нет никаких понтов, она делает свое дело. Вам с Америкой и со всеми заграницами нечего противопоставить разорванной в клочья и изолированной России.


Да, нечего, нечего. Успокойтесь уже, никто у вас лишнюю хромосому не отнимет. :mrgreen:

  ceba написав:Мост в Крым построен так,что смейтесь,мост очень смешной.


Ну у вас много смешного, но мост - это что-то. Ваш карлик умудрился проехать по нему на Камазе (непристегнутый и без прав), но мост (сюрприз!) официально закрыт для грузового транспорта.

И вот всё у них так.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 07.04.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02

  Sommer написав:
Ну у вас много смешного, но мост - это что-то. Ваш карлик умудрился проехать по нему на Камазе (непристегнутый и без прав), но мост (сюрприз!) официально закрыт для грузового транспорта.

И вот всё у них так.
"На Украине приступил к несению службы отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю." Пусть выпишет Путину штраф за нарушение ПДД при проезде через Крымский мост. И нет никакого сюрприза , движение по мосту официально для грузового транспорта свыше 3,5 тонн откроется в ноябре 2018 ,как и было предусмотрено планом строительства данного объекта.
ceba
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:31

  ceba написав:Sommer У РФ как раз нет никаких понтов, она делает свое дело. Вам с Америкой и со всеми заграницами нечего противопоставить разорванной в клочья и изолированной России. Мост в Крым построен так,что смейтесь,мост очень смешной.

противопоставить то есть что.
точно так же, как и кндр.
спасает(вопрос-кого?) наличие яо.
но в тоже время наличие яо и, одновременно, ипанутых лидеров, создаёт вокруг стран подобие стены(самоизоляция), где запирается население.
так шо держитесь! :D
насколько серьёзно и как далеко это зайдёт.....учитывая различные возросшие претензии, уже даже не только Украины, а Запада....
с мостом носитесь, как дурак с писаной торбой.
одни ссуться от радости-гордости, другие - "контраргУменты". :mrgreen:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 15.09.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 255256257258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників 1, 2
R2 » Пон 28 тра, 2018 06:35
15 686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 10:52
Faceless
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
68 5171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 21:55
ceba
В Україні пустять з молотка конфіскований у Росії літак...
R2 » Сер 30 тра, 2018 13:35
3 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 15:00
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.