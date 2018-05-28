Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:59
Причем эта юридическая точка поддерживается только такими столпами юриспруденции, как Южная Осетия и Абхазия.
Смешные вы в своих понтах.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:10
Sommer У РФ как раз нет никаких понтов, она делает свое дело. Вам с Америкой и со всеми заграницами нечего противопоставить разорванной в клочья и изолированной России. Мост в Крым построен так,что смейтесь,мост очень смешной.
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:48
Да, нечего, нечего. Успокойтесь уже, никто у вас лишнюю хромосому не отнимет.
Ну у вас много смешного, но мост - это что-то. Ваш карлик умудрился проехать по нему на Камазе (непристегнутый и без прав), но мост (сюрприз!) официально закрыт для грузового транспорта.
И вот всё у них так.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02
"На Украине приступил к несению службы отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю." Пусть выпишет Путину штраф за нарушение ПДД при проезде через Крымский мост. И нет никакого сюрприза , движение по мосту официально для грузового транспорта свыше 3,5 тонн откроется в ноябре 2018 ,как и было предусмотрено планом строительства данного объекта.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:31
противопоставить то есть что.
точно так же, как и кндр.
спасает(вопрос-кого?) наличие яо.
но в тоже время наличие яо и, одновременно, ипанутых лидеров, создаёт вокруг стран подобие стены(самоизоляция), где запирается население.
так шо держитесь!
насколько серьёзно и как далеко это зайдёт.....учитывая различные возросшие претензии, уже даже не только Украины, а Запада....
с мостом носитесь, как дурак с писаной торбой.
одни ссуться от радости-гордости, другие - "контраргУменты".
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:18
19yuriy91 Ты всерьез думаешь ,что если бы у РФ не было ЯО то НАТО отвоевало Крым для Украины? Мы радуемся ,что построили мост. Вам же нечему радоваться,вы ничего не построили и не строите. На вашей улице будет радость только тогда, когда на соседней улице передохнут коровы.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:33
Є робота ради роботи , є робота для результату....
Ви радієте з віртуального досягнення - моста . але при цьому
а - електропостачання в повному обємі не відновлено
б - туристів як не було без моста. так і не має з мостом
в - водопостачання на межі , навіть після того як Ви зменшили обєми сільськогосподарських угідь
Так чому радуєтесь?
Навіть так званий патріотичний угар по відродженню рАсЄйсЬкОгО мІрА не може заперечити той факт , що вплив педерації після захоплення Криму і ОРДЛО - зменшився до територій Криму і ОРДЛО
Тобто Україна отримавша безвіз , допомогу від НАТО - впевнено крокує в Європу , розширюючи ринки для своїх товарів , а педерація так само впевнено ці ринки втрачає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:37
"если бы" здесь не применимо.
но могу предположить, что рф вело бы себя гораздо "сдержаннее" и что-то у неё отвоёвывать не пришлось.
сам факт существования рф в её границах (без крыма) - "заслуга" яо.
строится или не строится в Украине что-то , вряд ли ты сможешь судить.
что-то строится, конечно, не такого масштаба.
а вот как думаешь, обоссались от радости из-за моста жители этого, славного некогда, города.
Мурманск: проклятый город
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:34
Так нужно спасибо сказать Кравчуку и США за то что Украина полностью лишилась ядерного оружия.
А так возможно всё было бы иначе.
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