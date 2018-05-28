Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:47

19yuriy91 написав: Shram написав:

Так нужно спасибо сказать Кравчуку и США за то что Украина полностью лишилась ядерного оружия.

А так возможно всё было бы иначе.



Что же вы США не вините в том что они нам ЯО порезали, да и Будапештский меморандум игнорят по факту? Так нужно спасибо сказать Кравчуку и США за то что Украина полностью лишилась ядерного оружия.А так возможно всё было бы иначе.Что же вы США не вините в том что они нам ЯО порезали, да и Будапештский меморандум игнорят по факту?

вина есть на всех подписантах.

но с какого куя я должен винить сша больше рф.

вина рф перед Украиной значительно больше.



даже совершенно с другой темой разговор перевели, что надо кого-то обвинить, только не трогайте рашу. вина есть на всех подписантах.но с какого куя я должен винить сша больше рф.вина рф перед Украиной значительно больше.даже совершенно с другой темой разговор перевели, что надо кого-то обвинить, только не трогайте рашу.

Вы сами завели тему про ЯО, и про то что только ЯО спасает Россию от всего мира.Соответственно, Украину тоже бы спасло ЯО от всего мира и от России в том числе.Более того ЯО у Украины было, причем в таком количестве что выводило её на третье-четвертое место в мире по количеству зарядов и средств доставки.И кто же тогда виноват что украинцы сами дали у себя уничтожить, порезать и отдать всё своё ЯО за пару сотен миллионов баксов и обещания?Так что же теперь обвинять Россию в том что в условиях перестройки и развала СССР они смогли сохранить своё ЯО, а Украина нет.Кроме того вы выставляете этот факт как претензию к другим, хотя эта претензия должна быть адресована самим себе в первую очередь.Только осознав свои прошлые ошибки можно далее двигаться вперед.Иначе получится забег по граблям.