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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 257258259260>
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:39

19yuriy91Странные твои доводы. Если жители общаги в Мурманске бросают мусор за окна,так из за этого мосты не нужно строить? В Украине с мусором ситуация не лучше чем в РФ при этом мосты через Днепр никто так достроить и не пытается.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:47

  19yuriy91 написав:
  Shram написав:
Так нужно спасибо сказать Кравчуку и США за то что Украина полностью лишилась ядерного оружия.
А так возможно всё было бы иначе.

Что же вы США не вините в том что они нам ЯО порезали, да и Будапештский меморандум игнорят по факту?

вина есть на всех подписантах.
но с какого куя я должен винить сша больше рф.
вина рф перед Украиной значительно больше.

даже совершенно с другой темой разговор перевели, что надо кого-то обвинить, только не трогайте рашу.


Вы сами завели тему про ЯО, и про то что только ЯО спасает Россию от всего мира.
Соответственно, Украину тоже бы спасло ЯО от всего мира и от России в том числе.

Более того ЯО у Украины было, причем в таком количестве что выводило её на третье-четвертое место в мире по количеству зарядов и средств доставки.
И кто же тогда виноват что украинцы сами дали у себя уничтожить, порезать и отдать всё своё ЯО за пару сотен миллионов баксов и обещания?
Так что же теперь обвинять Россию в том что в условиях перестройки и развала СССР они смогли сохранить своё ЯО, а Украина нет.
Кроме того вы выставляете этот факт как претензию к другим, хотя эта претензия должна быть адресована самим себе в первую очередь.
Только осознав свои прошлые ошибки можно далее двигаться вперед.
Иначе получится забег по граблям.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:54

Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:58

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Более того ЯО у Украины было, причем в таком количестве что выводило её на третье-четвертое место в мире по количеству зарядов и средств доставки.
И кто же тогда виноват что украинцы сами дали у себя уничтожить, порезать и отдать всё своё ЯО за пару сотен миллионов баксов и обещания?


не было... формально находилось оружие на территории Украины, но войска не приняли присягу и не подчинялись... это как флот в Севастополе... Стратегические бомбандировщики поднялись в воздух и улетели.
Кроме того, ракеты нужно обслуживать, ядерные заряды имеют срок службы, обoгатителей-центрифуг в Украине нет и не было. Через определенное время бомбы нужно было бы демонтировать.

И еще, как минимум 3 правительства давали секретное поручение - выяснить возможность изготовления как минимум 3 бомб... ответ нет...
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:00

  ceba написав:19yuriy91Странные твои доводы. Если жители общаги в Мурманске бросают мусор за окна,так из за этого мосты не нужно строить?

не писти и не перекручивай.
там речь не про общаги только.
и не о ненужности строить мосты.
но не с твоим твердолобием :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:01

budivelnik В Крыму и Севастополе все проблемы решаются.Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах. И туристов достаточное количество.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:02

  ceba написав:Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.


Необязательно было сохранять 1500 боеголовок.
Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров".
Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:06

  Kripo написав:
  Shram написав:Более того ЯО у Украины было, причем в таком количестве что выводило её на третье-четвертое место в мире по количеству зарядов и средств доставки.
И кто же тогда виноват что украинцы сами дали у себя уничтожить, порезать и отдать всё своё ЯО за пару сотен миллионов баксов и обещания?


не было... формально находилось оружие на территории Украины, но войска не приняли присягу и не подчинялись... это как флот в Севастополе... Стратегические бомбандировщики поднялись в воздух и улетели.
Кроме того, ракеты нужно обслуживать, ядерные заряды имеют срок службы, обoгатителей-центрифуг в Украине нет и не было. Через определенное время бомбы нужно было бы демонтировать.

И еще, как минимум 3 правительства давали секретное поручение - выяснить возможность изготовления как минимум 3 бомб... ответ нет...

такое впечатление, что человек только пару дней назад решил изучить пробелы в новейшей истории, а там столько неведомого, что приходиться много явного разъяснять.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:11

  Shram написав:
  ceba написав:Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.


Необязательно было сохранять 1500 боеголовок.
Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров".
Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.
Вы считаете,что при наличии 50 ядерных зарядов Украине лучше бы подавали? Думаю как раз наоборот, не будет ЕС оказывать фин. помощь стране с ЯО.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:13

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Необязательно было сохранять 1500 боеголовок.
Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров".
Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.


еще раз - их не было, войска ракетно-стратегические не контролировали.
Судьба страны тогда была на волоске, Юра Мешков мог в любой области появиться, 90% армии "служили советскому союзу", поинтересуйтесь в каком году заставили новую присягу принять и сколько офицеров ее не приняли. Мы бы были как Грузия, Молдова и так далее - без армии и с базами России внутри... Нам тогда Россия подарила суверенитет, и кстати, "западные партнеры" очень против этого возражали, опубликованы беседы... а не важно...
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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