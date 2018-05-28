В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.
Необязательно было сохранять 1500 боеголовок. Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров". Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.
Вы считаете,что при наличии 50 ядерных зарядов Украине лучше бы подавали? Думаю как раз наоборот, не будет ЕС оказывать фин. помощь стране с ЯО.
были бы бомбы, Россия бы войну не начала, а тогда и ЗАЙМЫ нам бы не были нужны... Фин. помощь оказывается Израелю - стране с ЯO, к примеру, та даже Северную Корею кормит США.... Уже 10 лет рис ей безвозмездно поставляют из Китая, США и России... Да, и самой Россиии оказавали помощь США в 90х годах...
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:budivelnik В Крыму и Севастополе все проблемы решаются.Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах. И туристов достаточное количество.
Звичайно росте Тільки в Мурманську (також море і також педерація ) за останні 5 років впало на 300 000 , а в Севастополі виросло на 50 000 Питання для ватноголових - куди поділось 250 000 ? В Кенігсбергу/Калініграді - також падає .... Співпадіння- не думаю..., а все тому що Мурманськ з Калініградом в педерації вже 70+років , а Севастополь всього 4 ( от і виходить що в Севастополі педерація тільки 4 роки хазяйнує - тому там в порівнянні з Мурманськом/Калініградом все добре ).... так що бідні ваші внуки , їм то куди втікати прийдеться в Мурманськ?