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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:17

  ceba написав:
  Shram написав:
  ceba написав:Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.


Необязательно было сохранять 1500 боеголовок.
Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров".
Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.
Вы считаете,что при наличии 50 ядерных зарядов Украине лучше бы подавали? Думаю как раз наоборот, не будет ЕС оказывать фин. помощь стране с ЯО.


были бы бомбы, Россия бы войну не начала, а тогда и ЗАЙМЫ нам бы не были нужны... Фин. помощь оказывается Израелю - стране с ЯO, к примеру, та даже Северную Корею кормит США.... Уже 10 лет рис ей безвозмездно поставляют из Китая, США и России... Да, и самой Россиии оказавали помощь США в 90х годах...
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:19

  ceba написав:budivelnik В Крыму и Севастополе все проблемы решаются.Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах. И туристов достаточное количество.
Звичайно росте
Тільки в Мурманську (також море і також педерація ) за останні 5 років впало на 300 000 , а в Севастополі виросло на 50 000
Питання для ватноголових - куди поділось 250 000 ?
В Кенігсбергу/Калініграді - також падає ....
Співпадіння- не думаю..., а все тому що Мурманськ з Калініградом в педерації вже 70+років , а Севастополь всього 4 ( от і виходить що в Севастополі педерація тільки 4 роки хазяйнує - тому там в порівнянні з Мурманськом/Калініградом все добре ).... так що бідні ваші внуки , їм то куди втікати прийдеться в Мурманськ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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