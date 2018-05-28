Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:38

ceba написав: Kripo Вы вольно обращаетесь с фактами. Не корректно сравнивать Израиль с Украиной, и помощь оказываемую США Израилю и КНДР с РФ. При наличии ядерной бомбы у Украины помощь от США для незалежной именно свелась к салу и картошке. Или как в случае с РФ к "ножкам Буша". Вы вольно обращаетесь с фактами. Не корректно сравнивать Израиль с Украиной, и помощь оказываемую США Израилю и КНДР с РФ. При наличии ядерной бомбы у Украины помощь от США для незалежной именно свелась к салу и картошке. Или как в случае с РФ к "ножкам Буша".

почему "не корректно"?!! Есть факт - помощь (я не говорю про именно займы Украине) Израилю - ему ведь и Германия помогает, не только США!Есть факт - помощь России в 90е годы, и не надо про "ножки" - их то как раз покупали в основном, бабло перечисляли, в том числе на ремонт красной площади, было оружие ядерное? было! Была помощь? - Была...Так что у меня факты, а у вас батенька, ваши домыслы...В мае 2005 г. в г. Берне (Швейцария) по запросу министерства юстиции США был задержан экс-министр РФ по атомной энергии, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А.Доллежаля Евгений Адамов. Согласно данным следственных органов США, в середине и второй половине 1990-х гг., поначалу переводившиеся на счета компаний, зарегистрированных Адамовым и Каушинским в США (“Омека” и “Энерго Пул”) и на Багамских островах (“Аглоски Интернэшнл Лтд.”).