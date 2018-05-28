В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Shram Содержание ЯО для Украины было бы непосильным грузом. Посмотрите во что превратились корабли доставшиеся ВМСУ от ЧФ или самолеты и вертолеты доставшиеся от ВВС СА.
Необязательно было сохранять 1500 боеголовок. Но 100, даже 50 зарядов в наличии позволило бы Украине совсем по другому вести риторику на международной арене, и уж точно бы защитило её на порядок лучше чем обещания "партнеров". Но быстрые и легкие деньги видать были дороже чем судьба страны в перспективе.
Вы считаете,что при наличии 50 ядерных зарядов Украине лучше бы подавали? Думаю как раз наоборот, не будет ЕС оказывать фин. помощь стране с ЯО.
были бы бомбы, Россия бы войну не начала, а тогда и ЗАЙМЫ нам бы не были нужны... Фин. помощь оказывается Израелю - стране с ЯO, к примеру, та даже Северную Корею кормит США.... Уже 10 лет рис ей безвозмездно поставляют из Китая, США и России... Да, и самой Россиии оказавали помощь США в 90х годах...
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:budivelnik В Крыму и Севастополе все проблемы решаются.Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах. И туристов достаточное количество.
Звичайно росте Тільки в Мурманську (також море і також педерація ) за останні 5 років впало на 300 000 , а в Севастополі виросло на 50 000 Питання для ватноголових - куди поділось 250 000 ? В Кенігсбергу/Калініграді - також падає .... Співпадіння- не думаю..., а все тому що Мурманськ з Калініградом в педерації вже 70+років , а Севастополь всього 4 ( от і виходить що в Севастополі педерація тільки 4 роки хазяйнує - тому там в порівнянні з Мурманськом/Калініградом все добре ).... так що бідні ваші внуки , їм то куди втікати прийдеться в Мурманськ?
Kripo Вы вольно обращаетесь с фактами. Не корректно сравнивать Израиль с Украиной, и помощь оказываемую США Израилю и КНДР с РФ. При наличии ядерной бомбы у Украины помощь от США для незалежной именно свелась к салу и картошке. Или как в случае с РФ к "ножкам Буша".
ceba написав:Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах.
Климат может даже лучший в России, почему же не расти? Регион дотационный - Украина по 320 миллионов $ в год дотировала, Россия по 1,2 миллиарду $, ну плюс не прямые программы - мосты всякие и так далее... Уровень жизни местных +/- как при Украине до войны, дешево короче по меркам России, чего же туда не ехать? пенсионерам...
А туристов тока в телеке "достаточно"... Сельское хозяйство померло... Но кому оно надо?!
ceba написав:Kripo Вы вольно обращаетесь с фактами. Не корректно сравнивать Израиль с Украиной, и помощь оказываемую США Израилю и КНДР с РФ. При наличии ядерной бомбы у Украины помощь от США для незалежной именно свелась к салу и картошке. Или как в случае с РФ к "ножкам Буша".
Есть факт - помощь России в 90е годы, и не надо про "ножки" - их то как раз покупали в основном, бабло перечисляли, в том числе на ремонт красной площади, было оружие ядерное? было! Была помощь? - Была...
Так что у меня факты, а у вас батенька, ваши домыслы...
В мае 2005 г. в г. Берне (Швейцария) по запросу министерства юстиции США был задержан экс-министр РФ по атомной энергии, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А.Доллежаля Евгений Адамов. Согласно данным следственных органов США, в середине и второй половине 1990-х гг. Адамов принимал участие в хищении у министерства энергетики США крупных денежных сумм, предназначавшихся для модернизации системы ядерной безопасности РФ. В 1993-2001 гг. министерством на эти нужды были выделены 15,1 млн долларов, поначалу переводившиеся на счета компаний, зарегистрированных Адамовым и Каушинским в США (“Омека” и “Энерго Пул”) и на Багамских островах (“Аглоски Интернэшнл Лтд.”).
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 15:40, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik Не загибай с цифрами. Население Мурманска,города за полярным кругом) уменьшилось с 1990 года на 150 тыс. чел. Население Калининграда за годы после распада СССР выросло на 15% или на 60 ты. чел. А Вот население Днепропетровска за годы незалежности снизилось на 200 тыс.чел или почти на 20%.
ceba написав:Kripo Какие у вас факты? Я никогда не жил так плохо ,как во времена когда помощь РФ оказывали США и другие страны Запада.
...Клинтон объявил о пакете экономических мер содействия России, включающих ряд целевых программ общей стоимостью 1,6 млрд долларов. ... ...США предоставили России 4,5 млрд долларов в качестве экономической помощи.. ...с подачи Клинтона было объявлено о массированной финансовой поддержке России — предоставлении стабилизационного займа в размере 6 млрд долларов... ...с 1992 по 1998 годы включительно США вложили в российскую экономику 7,7 млрд долларов, что составляло около трети иностранных инвестиций...
а помощь оказывали еще до 2014 года... так что это теперь вы живете лучше?!
До этого Вашингтон финансировал в России довольно много программ (большая часть средств направлялась на правозащитную деятельность и борьбу со СПИДом), однако объём финансовой помощи постепенно сокращался: если в 2011 году Москва получила от США на эти цели 186 млн долларов, то в 2012-м - чуть более 100 млн, в 2013-м - лишь 20 млн, а в 2014 году финансирование прекратилось полностью. https://www.bbc.com/russian/internation ... aid_russia
ceba написав:Численность населения Крыма и Севастополя растет. Полуостров хорошеет прямо на глазах.
Климат может даже лучший в России, почему же не расти? Регион дотационный - Украина по 320 миллионов $ в год дотировала, Россия по 1,2 миллиарду $, ну плюс не прямые программы - мосты всякие и так далее... Уровень жизни местных +/- как при Украине до войны, дешево короче по меркам России, чего же туда не ехать? пенсионерам...
А туристов тока в телеке "достаточно"... Сельское хозяйство померло... Но кому оно надо?!
Я проживаю в Крыму с 81 года. Не нужно мне рассказывать про Крым. Сельское хозяйство в Крыму "померло" после 91 года благодаря инвестициям в 320 млн. при Украине. Так же успешно "померло" промышленность Крыма и Севастополя. За последние 4 года в Крыму были собраны рекордные урожаи зерновых,которые не собирались при украинских инвестициях. Все млн.туристов в Крыму в украинские времена( да и сейчас туризм)наносили непоправимый ущерб полуострову, его инфраструктуре и экологии.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 01 чер, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.