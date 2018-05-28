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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48

Kripo Все финансирование из США убивало РФ. Взамен они вывозили на порядок больше средств из России. Если мне не изменяет память только на проекте Сахалин1 РФ потеряла до 50 млрд. долл. в свете договора по разделу продукции. Такие контракты как на Сахалине1 заключаются только в неоколониях Африки. вы когда подсчитываете корешки. подсчитывайте и вершки.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:57

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Не нужно мне рассказывать про Крым. Сельское хозяйство в Крыму "померло" после 91 года благодаря инвестициям в 320 млн. при Украине. Так же успешно "померло" промышленность Крыма и Севастополя. За последние 4 года в Крыму были собраны рекордные урожаи зерновых,которые не собирались при украинских инвестициях.


вы бы уже определились "откуда вещаете", то из Крыма, то из России (типа вам в 90х помагали).

Однако, как не странно вы правы - зерновые дали действительно рекордные урожаи - на уровне 2008 года! http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9F ... 0%BC%D1%83 Откуда? вроде же орошение хромает? или нет?

вижу тока падение овощей, что там с рисом не ясно...

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E ... 0%BC%D0%B0

Просветите?
https://ecology.unian.net/naturalresour ... trofa.html я так понимаю - это не правда?
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:00

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Если мне не изменяет память только на проекте Сахалин1 РФ потеряла до 50 млрд. долл. в свете договора по разделу продукции. Такие контракты как на Сахалине1 заключаются только в неоколониях Африки. вы когда подсчитываете корешки. подсчитывайте и вершки.


вам изменяет... не память а телевизор, меньше смотрите хрень всякую.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... B8%D0%BD-1

помощь - это просто бабло дали,
инвестиция - совместное производство....
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Kripo
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