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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48
Kripo Все финансирование из США убивало РФ. Взамен они вывозили на порядок больше средств из России. Если мне не изменяет память только на проекте Сахалин1 РФ потеряла до 50 млрд. долл. в свете договора по разделу продукции. Такие контракты как на Сахалине1 заключаются только в неоколониях Африки. вы когда подсчитываете корешки. подсчитывайте и вершки.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:57
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
вы бы уже определились "откуда вещаете", то из Крыма, то из России (типа вам в 90х помагали).
Однако, как не странно вы правы - зерновые дали действительно рекордные урожаи - на уровне 2008 года!
вижу тока падение овощей, что там с рисом не ясно...
Просветите?
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П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:00
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
вам изменяет... не память а телевизор, меньше смотрите хрень всякую.
помощь - это просто бабло дали,
инвестиция - совместное производство....
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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