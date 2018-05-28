Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:12

ceba написав: Ну вы то опираетесь на чистую правду в последней инстанции - на Википедию. Может приведете в цифрах какую прибыль получила ExxonMobil за это время? Бледнолицые братья очень много инвестируют в Африку,но процветания там не видно. Да и как ему быть. Ведь транснациональные компании прежде заботятся о себе ,а не о аборигенах

. Ну вы то опираетесь на чистую правду в последней инстанции - на Википедию. Может приведете в цифрах какую прибыль получила ExxonMobil за это время? Бледнолицые братья очень много инвестируют в Африку,но процветания там не видно. Да и как ему быть. Ведь транснациональные компании прежде заботятся о себе ,а не о аборигенах

вы вообще ничего не цитруете, только измышления какие-то... и википедия хороша тем что это открытый источник, ее текст проверен и подкреплен ссылками, не надо будет скатываться каждый раз в "это вражеская пропаганда, журналист казеллл и нечего не понимает, а потом вот напечатали такое, что все что до этого опровергает".Россия подписала договор, получила оборудование и получает прибыль, денег купить это оборудование тоже не было, да тогда цена на нефть была другая, когда что-то там не понравилось с распределением бабла, у проекта пригрозили отнять лицензию землепользования, и условия пересмотрели. Линк сами ищите, мне надоело.Про папуасов - Вы в Дубаи или в Абу-Даби летали? Слетайте (если вам можно я х.з. что там у вас за законы), посмотрите, там вот "злые западные корпорации оббирают" людей...Заодно возьмите тур по восточной европе - Польша, Чехия, Словения... Посмотрите как "нечестные инвестиции отобравшие вершки" изменили страны...Может порвет у вас шаблон сапога...и еще, за мой вам ликбез хотелось бы получить информацию, так сказать из первун рук, ответьте на вопросы -вроде же орошение хромает? или нет?Просветите?я так понимаю - это не правда?