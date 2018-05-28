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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48
Kripo Все финансирование из США убивало РФ. Взамен они вывозили на порядок больше средств из России. Если мне не изменяет память только на проекте Сахалин1 РФ потеряла до 50 млрд. долл. в свете договора по разделу продукции. Такие контракты как на Сахалине1 заключаются только в неоколониях Африки. вы когда подсчитываете корешки. подсчитывайте и вершки.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:57
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
вы бы уже определились "откуда вещаете", то из Крыма, то из России (типа вам в 90х помагали).
Однако, как не странно вы правы - зерновые дали действительно рекордные урожаи - на уровне 2008 года! (хотя то при Украине было)
вижу тока падение овощей, что там с рисом не ясно...
Просветите?
и еще раз - что Украина что Россия ДОТИРУЕТ бюджет Крыма - просто бабло вливает. Инвестиции - это открырие бизнеса... Типа Приват-Банк инвестировал...
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 01 чер, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:00
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
вам изменяет... не память а телевизор, меньше смотрите хрень всякую.
В 2006 в России в рамках СРП разрабатываются 3 проекта, которые не регулируются федеральным законом № 225-ФЗ. Поскольку СРП по этим проектам были заключены отдельно на правительственно-областном уровне.
Харьягинское нефтяное месторождение (оператор — ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»),
«Сахалин-1» (оператор — ExxonMobil),
«Сахалин-2» (оператор — Sakhalin Energy).
Общая сумма дохода, полученного российским государством от данных проектов, составила к началу 2006 года около $686 млн[5], к началу 2010 — 5,6 млрд $[6], а к началу 2012 года — более $10,9 млрд[7].
помощь - это просто бабло дали,
инвестиция - совместное производство....
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:25
О, к сказкам про Крым и РФ добавились сказки про США.
И что же "игнорят" в Будапештском меморандуме?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:48
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:58
Ну вы то опираетесь на чистую правду в последней инстанции - на Википедию. Может приведете в цифрах какую прибыль получила ExxonMobil за это время? Бледнолицые братья очень много инвестируют в Африку,но процветания там не видно. Да и как ему быть. Ведь транснациональные компании прежде заботятся о себе ,а не о аборигенах
.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:04
т.е. вы один из тех кто поднял бунт в 1992 - подняли флаги России и не понес за это наказание? Oстались военным пенсионером и гражданином России в Крыму?
как минимум теперь "вернулись на Родину", хотя родились в...?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:12
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
вы вообще ничего не цитруете, только измышления какие-то... и википедия хороша тем что это открытый источник, ее текст проверен и подкреплен ссылками, не надо будет скатываться каждый раз в "это вражеская пропаганда, журналист казеллл и нечего не понимает, а потом вот напечатали такое, что все что до этого опровергает".
Россия подписала договор, получила оборудование и получает прибыль, денег купить это оборудование тоже не было, да тогда цена на нефть была другая, когда что-то там не понравилось с распределением бабла, у проекта пригрозили отнять лицензию землепользования
Про папуасов - Вы в Дубаи или в Абу-Даби летали? Слетайте (если вам можно я х.з. что там у вас за законы), посмотрите, там вот "злые западные корпорации оббирают" людей...
Заодно возьмите тур по восточной европе - Польша, Чехия, Словения... Посмотрите как "нечестные инвестиции отобравшие вершки" изменили страны...
Может порвет у вас шаблон сапога...
и еще, за мой вам ликбез хотелось бы получить информацию, так сказать из первун рук, ответьте на вопросы -
вроде же орошение хромает? или нет?
Просветите?
я так понимаю - это не правда?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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