Даже советской присяге не изменял?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:24
Даже советской присяге не изменял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:51
Kripo Я не был в Абу-Даби и у меня нет желания туда лететь, я люблю Крым и Севастополь. Сравнивать Дубаи и Ханты это за гранью. РФ добывает в во много раз меньше нефти на душу населения чем ОАЭ,Норвегия, даже Канада ,Казахстан и Азербайджан добывают больше нафти на душу населения чем РФ. А вы ,я так понимаю, прокатились по Европе,слетали в ОАЭ и начали скакать решив превратить Украину в первую Францию или уже во вторую Польшу? Был раньше разговор в начале 90-х :"хватит кормить Москву,отделимся, будем жить как во Франции". Зажили? Не зажили. Россия начала войну.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 01 чер, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:58
Ты ничего не понимаешь если задаешь такие вопросы. Я не принимал советской присяги. Я принимал воинскую Присягу.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:07
О как изворачиваешься. Ну расскажи текст присяги, какая страна там упоминается? Царская Россия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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