Додано: Суб 02 чер, 2018 07:09

vladvlas Ты переходишь на личности и заостряешь внимание на кто и где протирал штаны, у кого какая эрудиция и пенсия. Это от того ,что тебе нечего возразить по существу темы. Распространись лучше на тему штанов покинувших Крым воинов ВСУ и ВМСУ. Поясни почему остались на полуострове украинские самолеты и корабли , куда подевались прекрасные хлопцы,которым эту боевую технику доверила страна.

О том,что не все жители Крыма живут на военное довольствие и пенсию оккупантов должны были вспомнить прежде всего те пламенные патриоты, которые перегораживали Северо-Крымский канал и подрывали опоры ЛЭП. А еще десятилетиями раньше об этом должен был подумать Киев ,когда закрывались сотнями заводы и фабрики по всему п.острову. Именно после закрытия заводов и фабрик, упразднения колхозов и совхозов люди были вынуждены прибегнуть к пещерному турбизнесу ,чтобы выживать. Весь туристический бизнес , который сложился в тот период ур** и ур** полуостров. Деньги от туризма проходили мимо бюджета Крыма ,что подтверждается его дотационностью, а крымские земли просто разворовывались.