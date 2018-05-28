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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:24

  ceba написав:В 1992 году я остался служить в том полку и на том флоте куда меня направила служить моя Родина. Я не изменял Присяге и не переприсягал


Даже советской присяге не изменял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:51

Kripo Я не был в Абу-Даби и у меня нет желания туда лететь, я люблю Крым и Севастополь. Сравнивать Дубаи и Ханты это за гранью. РФ добывает в во много раз меньше нефти на душу населения чем ОАЭ,Норвегия, даже Канада ,Казахстан и Азербайджан добывают больше нафти на душу населения чем РФ. А вы ,я так понимаю, прокатились по Европе,слетали в ОАЭ и начали скакать решив превратить Украину в первую Францию или уже во вторую Польшу? Был раньше разговор в начале 90-х :"хватит кормить Москву,отделимся, будем жить как во Франции". Зажили? Не зажили. Россия начала войну.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 01 чер, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:58

  Sommer написав:
  ceba написав:В 1992 году я остался служить в том полку и на том флоте куда меня направила служить моя Родина. Я не изменял Присяге и не переприсягал


Даже советской присяге не изменял?
Ты ничего не понимаешь если задаешь такие вопросы. Я не принимал советской присяги. Я принимал воинскую Присягу.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:07

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав:В 1992 году я остался служить в том полку и на том флоте куда меня направила служить моя Родина. Я не изменял Присяге и не переприсягал


Даже советской присяге не изменял?
Ты ничего не понимаешь если задаешь такие вопросы. Я не принимал советской присяги. Я принимал воинскую Присягу.


О как изворачиваешься. Ну расскажи текст присяги, какая страна там упоминается? Царская Россия? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:43

«Президент Болгарии Румен Радев извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить"»
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:37

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Все млн.туристов в Крыму в украинские времена( да и сейчас туризм)наносили непоправимый ущерб полуострову, его инфраструктуре и экологии.
Такое только из уст толиморякатолилетчика, который почти ни разу не изменил присяге и может звучать.
Но, даже человек проживающий в Крыму, и глубоко обиженный на Украину должен(?) понимать, что не все там живут на военную пенсию от оккупантов.
И не все ранее протирали портки в чф россии (это заметно по уровню тех знаний и общей эрудиции, которые просто "блещут").
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:09

vladvlas Ты переходишь на личности и заостряешь внимание на кто и где протирал штаны, у кого какая эрудиция и пенсия. Это от того ,что тебе нечего возразить по существу темы. Распространись лучше на тему штанов покинувших Крым воинов ВСУ и ВМСУ. Поясни почему остались на полуострове украинские самолеты и корабли , куда подевались прекрасные хлопцы,которым эту боевую технику доверила страна.
О том,что не все жители Крыма живут на военное довольствие и пенсию оккупантов должны были вспомнить прежде всего те пламенные патриоты, которые перегораживали Северо-Крымский канал и подрывали опоры ЛЭП. А еще десятилетиями раньше об этом должен был подумать Киев ,когда закрывались сотнями заводы и фабрики по всему п.острову. Именно после закрытия заводов и фабрик, упразднения колхозов и совхозов люди были вынуждены прибегнуть к пещерному турбизнесу ,чтобы выживать. Весь туристический бизнес , который сложился в тот период ур** и ур** полуостров. Деньги от туризма проходили мимо бюджета Крыма ,что подтверждается его дотационностью, а крымские земли просто разворовывались.
ceba
 
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  #<1 ... 259260261262
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