Даже советской присяге не изменял?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:24
Даже советской присяге не изменял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:51
Kripo Я не был в Абу-Даби и у меня нет желания туда лететь, я люблю Крым и Севастополь. Сравнивать Дубаи и Ханты это за гранью. РФ добывает в во много раз меньше нефти на душу населения чем ОАЭ,Норвегия, даже Канада ,Казахстан и Азербайджан добывают больше нафти на душу населения чем РФ. А вы ,я так понимаю, прокатились по Европе,слетали в ОАЭ и начали скакать решив превратить Украину в первую Францию или уже во вторую Польшу? Был раньше разговор в начале 90-х :"хватит кормить Москву,отделимся, будем жить как во Франции". Зажили? Не зажили. Россия начала войну.
Востаннє редагувалось ceba в П'ят 01 чер, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:58
Ты ничего не понимаешь если задаешь такие вопросы. Я не принимал советской присяги. Я принимал воинскую Присягу.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:07
О как изворачиваешься. Ну расскажи текст присяги, какая страна там упоминается? Царская Россия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:43
«Президент Болгарии Румен Радев извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить"»
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:37
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Такое только из уст толиморякатолилетчика, который почти ни разу не изменил присяге и может звучать.
Но, даже человек проживающий в Крыму, и глубоко обиженный на Украину должен(?) понимать, что не все там живут на военную пенсию от оккупантов.
И не все ранее протирали портки в чф россии (это заметно по уровню тех знаний и общей эрудиции, которые просто "блещут").
Додано: Суб 02 чер, 2018 07:09
vladvlas Ты переходишь на личности и заостряешь внимание на кто и где протирал штаны, у кого какая эрудиция и пенсия. Это от того ,что тебе нечего возразить по существу темы. Распространись лучше на тему штанов покинувших Крым воинов ВСУ и ВМСУ. Поясни почему остались на полуострове украинские самолеты и корабли , куда подевались прекрасные хлопцы,которым эту боевую технику доверила страна.
О том,что не все жители Крыма живут на военное довольствие и пенсию оккупантов должны были вспомнить прежде всего те пламенные патриоты, которые перегораживали Северо-Крымский канал и подрывали опоры ЛЭП. А еще десятилетиями раньше об этом должен был подумать Киев ,когда закрывались сотнями заводы и фабрики по всему п.острову. Именно после закрытия заводов и фабрик, упразднения колхозов и совхозов люди были вынуждены прибегнуть к пещерному турбизнесу ,чтобы выживать. Весь туристический бизнес , который сложился в тот период ур** и ур** полуостров. Деньги от туризма проходили мимо бюджета Крыма ,что подтверждается его дотационностью, а крымские земли просто разворовывались.
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:35
Глава Европейской комиссии Жан Клод Юнкер похоже продался Путину,заявив вчера в Брюсселе:
«Я действительно думаю, что нам нужно перезагрузить отношения с Россией. Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не смиримся с тем, что сделала Россия с Крымом или Восточной Украиной. Но, тем не менее, мы должны иметь в виду, что территория России больше территории Евросоюза. Не забывайте, каковы наши различия и расхождения. Но это избиение России должно быть прекращено».
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:10
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25
ceba ты бредишь, как город Киев мог повлиять на закрытие фабрик собственниками в Крыму? Напиши что еще Бердичев виноват.
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