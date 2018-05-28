|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
BIGor Где писались и издавались законы по которым заводы,фабрики,верфи, земли ранее принадлежавшие государству Украина, обрели себе собственников? Если ты думаешь,что со стороны видней тогда объясни мне куда девались доходы от туризма,которые золотым дождем лились с Украины на Крым. Сколько км. дорог,сколько школ и детских садов было построено в Крыму? Я тебе скажу точно, школ и детсадов было построено - 0 (ноль) и дорог километров 50.
|