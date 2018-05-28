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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51

BIGor Где писались и издавались законы по которым заводы,фабрики,верфи, земли ранее принадлежавшие государству Украина, обрели себе собственников? Если ты думаешь,что со стороны видней тогда объясни мне куда девались доходы от туризма,которые золотым дождем лились с Украины на Крым. Сколько км. дорог,сколько школ и детских садов было построено в Крыму? Я тебе скажу точно, школ и детсадов было построено - 0 (ноль) и дорог километров 50.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:02

ceba ты бредишь, снова повторю: как город Киев мог повлиять на закрытие фабрик собственниками в Крыму?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Деньги от туризма, а для Крыма это большая половина доходов оседали в матрасах крымчан, потому что большая часть была теневой. На эти барыши крымчане покупали авто за сезон, строили новые эллинги для туристов , кто новую квартиру под сдачу, а кто в европу путешествовать - до тех пор пока не пришла раша , уничтожив туризм в Крыму (в подтверждение можно посмотреть фото вебок из крыма например здесь) и вручив крымчанам волчий билет на загранпоездки и прочие санкции окончательно превратив некогда цветущий при Украине Крым в остров невезения.

Но видимо еще украинские подкожные , лежавшие до селе в матрасах, заканчиваются поэтому начинают выть даже самые ватные :
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И только крысчане напобобие себы , предавшие родину и живущие с подачек оккупантов, делают вид что от потери турпотоков крым только выиграл. Хотя факты говорят об обратном :

МинВОТ: освещение в Крыму снизилось на четверть

После событий 2014 года уровень освещенности на полуострове Крым снизился ровно на четверть. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

«Одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков. Уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время в 2016 году по сравнению с 2012 годом может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период», - рассказали в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что уровень освещенности уменьшился на рекордные 26 процентов.

Напомним, что это не единственная проблема, с которой столкнулись крымчане. Ранее стало известно, что в Раздольненском районе началась серьезная засуха. Местные аграрии не могут найти воду для полива и вынуждены выкашивать весенние посадки на солому.

https://replyua.net/news/krym-poluostro ... tvert.html


И об улучшении экологии в связи со снижением турпотоков , о чем свистит этот проплаченный пустобрех :

В Крыму оккупанты уничтожают вековые деревья из Красной книги. Ущерб на 200 лет
В Крыму заявили, что решение о вырубке можжевельника под Ялтой было принято в Москве

Вырубка можжевельника в Гаспре проводилась без какого-либо согласования с «властями» оккупированного Крыма, заявил так называемый «министр экологии и природных ресурсов» полуострова Геннадий Нараев.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 1 июня, сообщает российское агентство РИА Новости (Крым).

Ранее стало известно что в Гаспре в районе санатория «Ясная поляна» вырубили около 30 краснокнижных деревьев, среди которых 24 можжевельника, четыре фисташковых дерева и три сосны. В ответственных «ведомствах» тогда заявили, что вырубка производилась законно.

«К сожалению, полномочия в этой сфере распределены, часть передали нам, но на вырубку краснокнижных растений разрешения дает Росприроднадзор. Мы отреагировали, направили обращение в ведомство, чтобы они приняли меры. Но, к сожалению, все необходимые процедуры соблюдены. Я говорю «к сожалению», потому что мы понимаем, что это наше богатство. Когда в Москве дают такие разрешения — это не совсем правильно. Мы хотим, чтобы в будущем такие разрешения выдавались с большой оглядкой на голос общественности, на позицию органов исполнительной власти Республики и местных органов власти», — заявил Геннадий Нараев.



https://15minut.org/news/176886-v-krymu ... o-v-moskve




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Виктор Ямников же утверждает, что пункт о пересадке можжевельника противоречит нормативным актам Минприроды России, а уникальное растение «гарантированно не приживется, о чем в Крыму уже были яркие примеры».

Свое обращение к Чайке активист подал несколько дней назад, но ответа пока не получил. Ситуацию с вырубкой можжевельника в Гаспре он считает катастрофической.

«Экологическое и санитарно-эпидемиологическое влияние, которое вырубленные растения оказывали на окружающую среду, будет достигнуто через 100-200 лет. То есть через это время новое дерево начнет улавливать пыль и производить то количество кислорода и полезных для оздоровления фитонцидов, которое производило срубленное дерево», – поясняет он.

О владельце земли, на которой вырубают можжевельник, известно немного. В открытых источниках фамилия Алексея Хрипункова встречается в контексте деятельности «НЛМК-Инжиниринг» – крупного производителя стали в России, которым владеет один из самых богатых российских бизнесменов Владимир Лисин.
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