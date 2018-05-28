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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
BIGor Где писались и издавались законы по которым заводы,фабрики,верфи, земли ранее принадлежавшие государству Украина, обрели себе собственников? Если ты думаешь,что со стороны видней тогда объясни мне куда девались доходы от туризма,которые золотым дождем лились с Украины на Крым. Сколько км. дорог,сколько школ и детских садов было построено в Крыму? Я тебе скажу точно, школ и детсадов было построено - 0 (ноль) и дорог километров 50.
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:02
ceba ты бредишь, снова повторю: как город Киев мог повлиять на закрытие фабрик собственниками в Крыму?
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:38
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Деньги от туризма, а для Крыма это большая половина доходов оседали в матрасах крымчан, потому что большая часть была теневой. На эти барыши крымчане покупали авто за сезон, строили новые эллинги для туристов , кто новую квартиру под сдачу, а кто в европу путешествовать - до тех пор пока не пришла раша , уничтожив туризм в Крыму (в подтверждение можно посмотреть фото вебок из крыма например здесь) и вручив крымчанам волчий билет на загранпоездки и прочие санкции окончательно превратив некогда цветущий при Украине Крым в остров невезения.
Но видимо еще украинские подкожные , лежавшие до селе в матрасах, заканчиваются поэтому начинают выть даже самые ватные :
И только крысчане напобобие себы , предавшие родину и живущие с подачек оккупантов, делают вид что от потери турпотоков крым только выиграл. Хотя факты говорят об обратном :
И об улучшении экологии в связи со снижением турпотоков , о чем свистит этот проплаченный пустобрех :
Виктор Ямников же утверждает, что пункт о пересадке можжевельника противоречит нормативным актам Минприроды России, а уникальное растение «гарантированно не приживется, о чем в Крыму уже были яркие примеры».
Свое обращение к Чайке активист подал несколько дней назад, но ответа пока не получил. Ситуацию с вырубкой можжевельника в Гаспре он считает катастрофической.
«Экологическое и санитарно-эпидемиологическое влияние, которое вырубленные растения оказывали на окружающую среду, будет достигнуто через 100-200 лет. То есть через это время новое дерево начнет улавливать пыль и производить то количество кислорода и полезных для оздоровления фитонцидов, которое производило срубленное дерево», – поясняет он.
О владельце земли, на которой вырубают можжевельник, известно немного. В открытых источниках фамилия Алексея Хрипункова встречается в контексте деятельности «НЛМК-Инжиниринг» – крупного производителя стали в России, которым владеет один из самых богатых российских бизнесменов Владимир Лисин.
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:35
BIGor Один ты и подобные тебе не бредят,а весело прыгают. Вот ссылка на статью севастопольского издания от апреля 2010 года.Как банкротили и разворовывали "Атлантику" и кто давал разрешения. Почитай комментарии к статье.
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:45
ceba ты рехнулся. Твоя партия регионов тогда заправляла. А крымчане всегда голосовали за "даунецких" - так что выкусили сами.
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:21
Не строй из себя психиатра. С какого это ..я Партия регионов моя? Она скорей П.А. Порошенко.
В приведенной мной статье от апреля 2010 ясно написано,что банкротят последнее (мало значимое)подразделение "Атлантики" - "Фабрику орудий лова". "Все остальное уже давно украдено. Для этого предприятие пытаются признать банкротом, из сейфов уже вывезли всю бухгалтерскую документацию.
«Подставные фирмы, под которые продают имущество Атлантики. Все проводится безнаказанно», – сказала Малицкая.
С ней соглашается Галина Кальченко, глава профкома «Атлантики». Она напоминает, что ранее по аналогичной схеме были проданы в частные руки такие подразделения «Атлантики» как Дом межрейсового отдыха рыбаков, база технического обслуживания."
Вот тебе цитата из статьи за 2005 год. СГП «Атлантика» в прошлом — орденоносное предприятие, известное в Советском Союзе и за рубежом. Оно ремонтировало суда, изготовляло орудия лова, рыбную продукцию, консервы, имело 56 судов загранплавания. Работники предприятия шутили, что если «Атлантика» перестанет работать, можно продавать по одному судну в год — на 56 лет хватит. Никто не предполагал, что предприятие окажется в долгах и на грани банкротства. Сегодня у «Атлантики» за долги отключено электричество, а о флоте напоминают только фигурки судов на карте мирового океана, которая висит в кабинете директора." И вот ссылка.
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