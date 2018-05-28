Додано: Суб 02 чер, 2018 15:21

BIGor написав: ceba ты рехнулся. Твоя партия регионов тогда заправляла. А крымчане всегда голосовали за "даунецких" - так что выкусили сами. ты рехнулся. Твоя партия регионов тогда заправляла. А крымчане всегда голосовали за "даунецких" - так что выкусили сами.

Не строй из себя психиатра. С какого это ..я Партия регионов моя? Она скорей П.А. Порошенко.В приведенной мной статье от апреля 2010 ясно написано,что банкротят последнее (мало значимое)подразделение "Атлантики" - "Фабрику орудий лова". "Все остальное уже давно украдено. Для этого предприятие пытаются признать банкротом, из сейфов уже вывезли всю бухгалтерскую документацию.«Подставные фирмы, под которые продают имущество Атлантики. Все проводится безнаказанно», – сказала Малицкая.С ней соглашается Галина Кальченко, глава профкома «Атлантики». Она напоминает, что ранее по аналогичной схеме были проданы в частные руки такие подразделения «Атлантики» как Дом межрейсового отдыха рыбаков, база технического обслуживания."Вот тебе цитата из статьи за 2005 год. СГП «Атлантика» в прошлом — орденоносное предприятие, известное в Советском Союзе и за рубежом. Оно ремонтировало суда, изготовляло орудия лова, рыбную продукцию, консервы, имело 56 судов загранплавания. Работники предприятия шутили, что если «Атлантика» перестанет работать, можно продавать по одному судну в год — на 56 лет хватит. Никто не предполагал, что предприятие окажется в долгах и на грани банкротства. Сегодня у «Атлантики» за долги отключено электричество, а о флоте напоминают только фигурки судов на карте мирового океана, которая висит в кабинете директора." И вот ссылка.У Атлантики было 56 судов загранплавания, все украдено по приказам из Киева. 56 судов украли и не переживали на ,что будут жить семьи моряков,а теперь озаботились недостаточным туристическим потоком в Крым.