В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Деньги от туризма, а для Крыма это большая половина доходов оседали в матрасах крымчан, потому что большая часть была теневой. На эти барыши крымчане покупали авто за сезон, строили новые эллинги для туристов , кто новую квартиру под сдачу, а кто в европу путешествовать - до тех пор пока не пришла раша , уничтожив туризм в Крыму (в подтверждение можно посмотреть фото вебок из крыма например здесь) и вручив крымчанам волчий билет на загранпоездки и прочие санкции окончательно превратив некогда цветущий при Украине Крым в остров невезения.
Но видимо еще украинские подкожные , лежавшие до селе в матрасах, заканчиваются поэтому начинают выть даже самые ватные :
И только крысчане напобобие себы , предавшие родину и живущие с подачек оккупантов, делают вид что от потери турпотоков крым только выиграл. Хотя факты говорят об обратном :
МинВОТ: освещение в Крыму снизилось на четверть
После событий 2014 года уровень освещенности на полуострове Крым снизился ровно на четверть. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
«Одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков. Уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время в 2016 году по сравнению с 2012 годом может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период», - рассказали в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что уровень освещенности уменьшился на рекордные 26 процентов.
Напомним, что это не единственная проблема, с которой столкнулись крымчане. Ранее стало известно, что в Раздольненском районе началась серьезная засуха. Местные аграрии не могут найти воду для полива и вынуждены выкашивать весенние посадки на солому.
И об улучшении экологии в связи со снижением турпотоков , о чем свистит этот проплаченный пустобрех :
В Крыму оккупанты уничтожают вековые деревья из Красной книги. Ущерб на 200 лет В Крыму заявили, что решение о вырубке можжевельника под Ялтой было принято в Москве
Вырубка можжевельника в Гаспре проводилась без какого-либо согласования с «властями» оккупированного Крыма, заявил так называемый «министр экологии и природных ресурсов» полуострова Геннадий Нараев.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 1 июня, сообщает российское агентство РИА Новости (Крым).
Ранее стало известно что в Гаспре в районе санатория «Ясная поляна» вырубили около 30 краснокнижных деревьев, среди которых 24 можжевельника, четыре фисташковых дерева и три сосны. В ответственных «ведомствах» тогда заявили, что вырубка производилась законно.
«К сожалению, полномочия в этой сфере распределены, часть передали нам, но на вырубку краснокнижных растений разрешения дает Росприроднадзор. Мы отреагировали, направили обращение в ведомство, чтобы они приняли меры. Но, к сожалению, все необходимые процедуры соблюдены. Я говорю «к сожалению», потому что мы понимаем, что это наше богатство. Когда в Москве дают такие разрешения — это не совсем правильно. Мы хотим, чтобы в будущем такие разрешения выдавались с большой оглядкой на голос общественности, на позицию органов исполнительной власти Республики и местных органов власти», — заявил Геннадий Нараев.
Виктор Ямников же утверждает, что пункт о пересадке можжевельника противоречит нормативным актам Минприроды России, а уникальное растение «гарантированно не приживется, о чем в Крыму уже были яркие примеры».
Свое обращение к Чайке активист подал несколько дней назад, но ответа пока не получил. Ситуацию с вырубкой можжевельника в Гаспре он считает катастрофической.
«Экологическое и санитарно-эпидемиологическое влияние, которое вырубленные растения оказывали на окружающую среду, будет достигнуто через 100-200 лет. То есть через это время новое дерево начнет улавливать пыль и производить то количество кислорода и полезных для оздоровления фитонцидов, которое производило срубленное дерево», – поясняет он.
О владельце земли, на которой вырубают можжевельник, известно немного. В открытых источниках фамилия Алексея Хрипункова встречается в контексте деятельности «НЛМК-Инжиниринг» – крупного производителя стали в России, которым владеет один из самых богатых российских бизнесменов Владимир Лисин.
ceba ты же всегда занимаешь пророссийскую точку зрения. И за регионалов тут радуешь всегда. И какие указы из Киева? Что за чушь. Грабили Украину донецкие - они и сейчас многие при власти - только перекрасились.
BIGor Дело не в пророссийской или проукраинской позиции в точках зрения. Уверен,что все надо рассматривать с позиций здравого смысла. По моему мнению, все что произошло в 2014 году в Украине является следствием неправильных действий всех ветвей украинской власти на протяжении всех лет Независимости. Ты же вольно или невольно пытаешься оправдывать ошибки руководства своей страны заявляя,что " грабили Украину донецкие". Тогда как быть с Лазаренко, Кучмой, Тимошенко, с ДЛМ Ющенко (Дитяча лікарня майбутнього),Леней Космосом и другими персонажами?
ceba написав:...все украдено по приказам из Киева. 56 судов украли и не переживали на ,что будут жить семьи моряков,а теперь озаботились недостаточным туристическим потоком в Крым.
Или вы называете КЕМ украдено или вы пустобрех.
Я не прокурор ,чтобы называть имена. Я привел статьи из СМИ за 2005, 2010 года по " Атлантике" одном из крупных рыболовно - перерабатывающих предприятий Севастополя,доставшееся Украине после распада СССР. Таких предприятий только по Севастополю около десяти. Самое крупное из них Севморзавод. Предприятие, на котором в советское время работало более 15 тысяч человек, в 90-е годы было приватизировано и разграблено,в 2014 на нем трудилось до 300 человек. Последний хозяин П.Порошенко. 15 тыс. человек выкинули на улицу и никто из руководства Украины не опечалился судьбой выброшенных на улицу севастопольцев.
ceba написав:Я не прокурор ,чтобы называть имена. Я привел статьи..
Другого я не ожидал. Инфа уровня ОБС. Оно и понятно. Это у на волгарей работает коллектив статистов. Да и тот иногда позорные сбои делает. А Крымом рыги ВСЕГДА заправляли и комуняки, так что валить проблемы Севастополя на Пороха могут только несчастные и слепые.
Если при плохом Порохе в 2014г работало, допустим, 300 человек, то сейчас при хорошем фюрере, да под чутким контролем Гоблина, за 3(!) года счастливой жизни, я уверен, что опять работает 15000 человек. Или даже 30000.
ну и шо ты хотел сказать этой ссылкой? ну посмотрел. на бигборде написано что то типа "шукаеш працивника з украины". что дальше, что криминального, если по закону? ты б поинтересовался сколько расиян желают и работают на сборах ягод в гейропах.