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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:35

19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно. https://www.youtube.com/watch?v=9mySpeL6SAE
и вот видео как оно на самом деле https://www.youtube.com/watch?v=sA2pXuDDxXo
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:27

  ceba написав:BIGor Дело не в пророссийской или проукраинской позиции в точках зрения. Уверен,что все надо рассматривать с позиций здравого смысла. По моему мнению, все что произошло в 2014 году в Украине является следствием неправильных действий всех ветвей украинской власти на протяжении всех лет Независимости. Ты же вольно или невольно пытаешься оправдывать ошибки руководства своей страны заявляя,что " грабили Украину донецкие". Тогда как быть с Лазаренко, Кучмой, Тимошенко, с ДЛМ Ющенко (Дитяча лікарня майбутнього),Леней Космосом и другими персонажами?

Российская федерация оккупировала Крым и Донбасс - а россиянин ceba считает - что виновата Украина. Таких как ты надо банить на нашем информпространстве навечно. Приедь с россии в любой город Украины - и повтори тоже самое в любом публичном месте - сразу останешься без зубов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:50

  ceba написав:19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно. https://www.youtube.com/watch?v=9mySpeL6SAE
и вот видео как оно на самом деле https://www.youtube.com/watch?v=sA2pXuDDxXo


ты опять путаешь .... с пальцем.
я тебе спецом дал видео соловья, а ты березовца суёшь сюда.
погугли, кто такой соловей.


хотя, это уже поднадоело.
толку приводить какие-либо доводы троллю, да ещё и тупоВАТОму.

тут шоу - вполне разумные люди пытаются спорить с недалёким троллем :D
ребята, может хватит помогать зарабатывать парнише?
19yuriy91
 
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