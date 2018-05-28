и вот видео как оно на самом деле
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:35
19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно.
и вот видео как оно на самом деле
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:27
Российская федерация оккупировала Крым и Донбасс - а россиянин ceba считает - что виновата Украина. Таких как ты надо банить на нашем информпространстве навечно. Приедь с россии в любой город Украины - и повтори тоже самое в любом публичном месте - сразу останешься без зубов.
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:50
ты опять путаешь .... с пальцем.
я тебе спецом дал видео соловья, а ты березовца суёшь сюда.
погугли, кто такой соловей.
хотя, это уже поднадоело.
толку приводить какие-либо доводы троллю, да ещё и тупоВАТОму.
тут шоу - вполне разумные люди пытаются спорить с недалёким троллем
ребята, может хватит помогать зарабатывать парнише?
|