и вот видео как оно на самом деле
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Додано: Нед 03 чер, 2018 06:35
19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно.
и вот видео как оно на самом деле
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:27
Российская федерация оккупировала Крым и Донбасс - а россиянин ceba считает - что виновата Украина. Таких как ты надо банить на нашем информпространстве навечно. Приедь с россии в любой город Украины - и повтори тоже самое в любом публичном месте - сразу останешься без зубов.
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:50
ты опять путаешь .... с пальцем.
я тебе спецом дал видео соловья, а ты березовца суёшь сюда.
погугли, кто такой соловей.
хотя, это уже поднадоело.
толку приводить какие-либо доводы троллю, да ещё и тупоВАТОму.
тут шоу - вполне разумные люди пытаются спорить с недалёким троллем
ребята, может хватит помогать зарабатывать парнише?
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:33
BIGor Я ,как житель Крыма, выразил свое мнение по поводу предыстории и причин крымских событий 2014. Ты же не найдя других аргументов на мои слова советуешь приехать на территорию Украины,чтобы мне там выбили зубы. "Вы грозны на словах — попробуйте на деле". Ты желаешь выбить мне зубы(думаю,что даже это у тебя не получится) потому, что ВСУ и ВМСУ не сделав ни одного выстрела бежало с Крыма бросив боевую технику, корабли , самолеты и склады с боеприпасами.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
ceba Цікаво цей персонаж пише ,майже як ворог .А ,що він тут забув панове?
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