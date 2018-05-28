и вот видео как оно на самом деле
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Додано: Нед 03 чер, 2018 06:35
19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно.
и вот видео как оно на самом деле
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:27
Российская федерация оккупировала Крым и Донбасс - а россиянин ceba считает - что виновата Украина. Таких как ты надо банить на нашем информпространстве навечно. Приедь с россии в любой город Украины - и повтори тоже самое в любом публичном месте - сразу останешься без зубов.
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:50
ты опять путаешь .... с пальцем.
я тебе спецом дал видео соловья, а ты березовца суёшь сюда.
погугли, кто такой соловей.
хотя, это уже поднадоело.
толку приводить какие-либо доводы троллю, да ещё и тупоВАТОму.
тут шоу - вполне разумные люди пытаются спорить с недалёким троллем
ребята, может хватит помогать зарабатывать парнише?
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
ceba Цікаво цей персонаж пише ,майже як ворог .А ,що він тут забув панове?
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:21
ceba а оно уже житель Крыма, только из-за поребрика вещать свою пропаганду можешь? И где ты было в 2010-2016 годах? Чего не вещал на этом сайте? Оно зарегестрировалось в 2016 году и пишет по 8 сообщений в день со своей рос.пропагандой. Очень странно.
Додано: Пон 04 чер, 2018 06:14
Вчера в Севастополе католической общине города передали кинотеатр «Дружба», здание которого изначально возводилось в 1911 году как костел Римско-католической церкви. Представитель Папы Римского, епископ Римско-Католической Церкви Яцек Пыль от имени всех католиков Крыма и Севастополя поблагодарил правительство города и губернатора за возвращение храма Св. Климента. Когда город находился в составе Украины, вопрос возвращения костёла историческим собственникам не решался , не смотря на многолетние обращения католической общины.
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