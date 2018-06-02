и вот видео как оно на самом деле
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Додано: Нед 03 чер, 2018 06:35
19yuriy91 таких экспертов из студии я тебе могу представить сколько угодно.
и вот видео как оно на самом деле
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:27
Российская федерация оккупировала Крым и Донбасс - а россиянин ceba считает - что виновата Украина. Таких как ты надо банить на нашем информпространстве навечно. Приедь с россии в любой город Украины - и повтори тоже самое в любом публичном месте - сразу останешься без зубов.
Додано: Нед 03 чер, 2018 07:50
ты опять путаешь .... с пальцем.
я тебе спецом дал видео соловья, а ты березовца суёшь сюда.
погугли, кто такой соловей.
хотя, это уже поднадоело.
толку приводить какие-либо доводы троллю, да ещё и тупоВАТОму.
тут шоу - вполне разумные люди пытаются спорить с недалёким троллем
ребята, может хватит помогать зарабатывать парнише?
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
ceba Цікаво цей персонаж пише ,майже як ворог .А ,що він тут забув панове?
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:21
ceba а оно уже житель Крыма, только из-за поребрика вещать свою пропаганду можешь? И где ты было в 2010-2016 годах? Чего не вещал на этом сайте? Оно зарегестрировалось в 2016 году и пишет по 8 сообщений в день со своей рос.пропагандой. Очень странно.
Додано: Пон 04 чер, 2018 06:14
Вчера в Севастополе католической общине города передали кинотеатр «Дружба», здание которого изначально возводилось в 1911 году как костел Римско-католической церкви. Представитель Папы Римского, епископ Римско-Католической Церкви Яцек Пыль от имени всех католиков Крыма и Севастополя поблагодарил правительство города и губернатора за возвращение храма Св. Климента. Когда город находился в составе Украины, вопрос возвращения костёла историческим собственникам не решался , не смотря на многолетние обращения католической общины.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:34
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
все не так....
пункт за пунктом не так....
Звучит красиво, но не так...
"опознавательные знаки на вверенной мне боевой технике" - получили российский флаг. Или по Крыму БТР ездили без трехполосых ездили? Или на плацу у вас не новая тряпка болталась?!
"Я не изменял Присяге " -изменили! Вы как кто клялись? как "гражданин республик", Украина Республика? Почему вы самостоятельно решили что вы в праве выберать какой именно служите?! И что дальше в клятве - "выполнять приказы командиров" - Командиры (а Ельцин был министром обороны) подписали беловежские соглашения - где что было? "уважать границы" было, а ваше начальство подняло бунт, не подчинилось ни прямому руководству Украины ни министру обороны России, захватило базу военного флота. Вас на реи как пирата повесить надо было!
"куда меня направила служить моя Родина" - Ваша Родина где вы родились, так где? СССР пересвтал существовать, законов России вы не выполнили. И почему бы сидели в другом государстве, и что вы там защищали? территорию базы?
Ах да, а в 2008 поучасвовали? Гордились что два болгарских катера под грузинскими флагами потопили и маряков не спасали?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:42
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
понятно что вы нигде не были, вы же сапог - унылый ватник, зашоренный военный пенсионер, продукт пропаганды и служжбы "империи"...
Вы даже не поняли что я сравнивать пытаюсь, Россия контролирует землю Ханов и Манси, как Англия контролировала после 1 мировой земли арабов к примеру, но почему то арабские "аборигены" получают нефтяную ренту и живуть богато, но только не в России, тут "аборигенов" оббирают... А если учесть производство нефти в Хантомансийском округе, и число самих хантов и манты - 40.000 человек, то тут "нефти на душу населения" рекорд...
я не "поскакал" и не "поездил", я тут живу, в Европе, и хотел бы чтобы моя Родина так же жила хорошо, а не вела воюну с последней империей.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:47
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
с позиции "здравого смысла" - вот бы сейчас вашу бааальшую военную российскую пенсию (ведь ее не поднимали после окупации), да и цены как при Украине были? Небось хреново - на старости лет Родина подлянку то подкинала? Пришла, куда не звали, и цены подняла?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:39
Все смешалось в доме адептов святой самостийности. Разве в Беловежских соглашениях прописаны условия прохождения службы на ЧФ? Не стоит путать мне политику. Вы можете привести копию приказа который я нарушил. СССР перестал существовать ,но осталась страна преемница СССР - РФ которая ,между прочим, выплачивала все долги оставшиеся после Советского Союза. Это вы сидите в другом государстве. Я жил и живу на своей земле, её и защищал. Ах да, вы разве не знаете,что войну 08.08.08. развязала Грузия начав арт. обстрел в ночь с 7 на 8 жилых кварталов Цхинвала? Об этом ясно сказано в докладе Международной комиссии под предводительством Хайди Тальявини.
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