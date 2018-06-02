Додано: Пон 04 чер, 2018 10:34

ceba написав: В 1992 году я остался служить в том полку и на том флоте куда меня направила служить моя Родина. Я не изменял Присяге и не переприсягал, не перекрашивал опознавательные знаки на вверенной мне боевой технике. В 1992 году я остался служить в том полку и на том флоте куда меня направила служить моя Родина. Я не изменял Присяге и не переприсягал, не перекрашивал опознавательные знаки на вверенной мне боевой технике.

все не так....пункт за пунктом не так....Звучит красиво, но не так..."опознавательные знаки на вверенной мне боевой технике" - получили российский флаг. Или по Крыму БТР ездили без трехполосых ездили? Или на плацу у вас не новая тряпка болталась?!"Я не изменял Присяге " -изменили! Вы как кто клялись? как "гражданин республик", Украина Республика? Почему вы самостоятельно решили что вы в праве выберать какой именно служите?! И что дальше в клятве - "выполнять приказы командиров" - Командиры (а Ельцин был министром обороны) подписали беловежские соглашения - где что было? "уважать границы" было, а ваше начальство подняло бунт, не подчинилось ни прямому руководству Украины ни министру обороны России, захватило базу военного флота. Вас на реи как пирата повесить надо было!"куда меня направила служить моя Родина" - Ваша Родина где вы родились, так где? СССР пересвтал существовать, законов России вы не выполнили. И почему бы сидели в другом государстве, и что вы там защищали? территорию базы?Ах да, а в 2008 поучасвовали? Гордились что два болгарских катера под грузинскими флагами потопили и маряков не спасали?